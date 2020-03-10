Пограничники завернули в Жулянах адепта Путина с медалью за аннексию Крыма

Мужчина не только состоит в рядах путинской партии Единая Россия, но и получил от властей РФ медаль за аннексию Крыма.
Сотрудники украинской Госпогранслужбы не пропустили в страну россиянина 1965 года рождения, прибывшего в киевский аэропорт Жуляны.
Соответствующее сообщение было опубликовано во вторник, 10 марта, представителями пресс-службы ведомства. Как говорится в тексте, во время проверки в КПП Жулян было установлено, что россиянин - генеральный директор одного из литейно-механических предприятий и член путинской партии Единая Россия.
Кроме того, мужчина получил от российских властей медаль за содействие в аннексии украинского Крыма.
В связи с такими обстоятельствами россиянину было отказано в пропуске через украинскую границу - с попутным трехлетним запретом на въезд в Украину. После этого мужчина отправился обратным рейсом в Минск.
Напомним, ранее украинские пограничники не пропустили в страну известного певца в стиле российского шансона (блатной музыки) и экс-солиста коллектива Лесоповал Сергея Куприка - за выступление на временно оккупированных районах Донбасса.