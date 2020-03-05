Звезде российского шансона запретили въезд в Украину: кому и за что

Сергей Куприк / Русский шансон

Известного исполнителя российского шансона (блатной музыки) и бывшего солиста коллектива Лесоповал Сергея Куприка пограничники не пропустили в Украину - за выступление на временно оккупированных районах Донбасса.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центра Госпогранслужбы. Куприку запретили въезжать в Украину сроком на три года.

Как сообщают пограничники, певец давал сольный концерт в Донецке в феврале 2020 года, а потом посетил оккупированный Луганск. О чем и сообщал в соцсетях.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины запретила въезд в страну российской блатной группе Воровайки (из-за песни Хохлы). Кроме того, спецслужбисты но и отправила письмо в Минкультуры, молодежи и спорта - с просьбой добавить группу в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.