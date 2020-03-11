Карантин не поможет сдержать коронавриус в Украине – инфекционист

Инфекционист Алла Мироненко считает, что пока что нет оснований вводить карантин из-за китайского вируса / Главред

Решение о введении карантина и жестких ограничительных мер в Киеве и в Украине в целом является несвоевременным и ничего не даст.

Об этом в комментарии Главреду заявила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко.

"Пока что не вижу причин для введения карантина, поскольку у нас ничего такого не началось. А что мы будем делать потом, когда эпидемия начнется? Или мы будем продлевать карантин до сентября?" – отметила инфекционист.

Кроме того, по мнению Мироненко, нет смысла сейчас закрывать школы и детские сады на карантин, поскольку дети практически не болеют.

При этом эпидемиолог убеждена, что карантин не поможет сдержать распространение корнавируса в Украине.

"Уже всем стало ясно, что помешать распространению коронавируса у нас не удастся. Но прямо сейчас вводить карантин ни к чему. Это ничего не даст. Это никак не поможет сдержать распространение вируса Covid-19 в нашей стране", – подчеркнула она.

Да и вообще, решение о карантине, по мнению инфекциониста, выглядит странным на фоне того, что Украина продолжает принимать самолеты из Италии.

"Например, вчера из Милана прилетело два самолета. При этом пассажирам просто измеряют температуру. Но никого не заботит, что дальше будут делать эти пассажиры: кто-то из них, возможно, будет работать из дома, а кто-то – бог его знает", – отметила эксперт.

Ранее 11 марта Кабмин ввел карантин в Украине из-за китайского коронавируса.

Напомним, что киевские власти приняли решение в рамках борьбы с распространением китайского коронавируса временно закрыть на карантин школы и детские сады в столице, а также запретить проведение массовых мероприятий.