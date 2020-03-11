Украинцы кинулись в магазины из-за карантина: какие продукты раскупаются

Супермаркет / Страна

В Киеве после введения карантина из-за коронавируса люди массово кинулись закупать продукты в магазинах и супермаркетах.

По данным портала Страна, гигантских очередей нет, но множество товаров с прилавков уже разобрали.

Быстрее всего раскупили сухари, печенье, консервы, туалетную бумагу и крупы. В некоторых гипермаркетах разобрали развесной и молочные продукты, а также соль, гречку и муку.

Читайте такжеГотовимся к апокалипсису: Украина возвращается в хаос и дефицит 91 годаБольшим спросом пользуются также сахар, вода, туалетная бумага. Как говорят продавцы, антисептические средства раскупили еще в понедельник. А даты привоза новой партии такого товара пока неизвестна.

"Я как прочитала в новостях, что карантин введут, сразу решила на всякий случай купить. Вон, в Австралии в супермаркетах дрались за туалетную бумагу, видели? Не знаю, почему именно за нее, может, у них там книг нет.. У нас на крайний случай книги есть, газеты [...]. Но я на всякий случай все равно решила туалетной бумагой запастись, и перед выходными еще куплю", - рассказала одна из покупательниц.

Напомним, ранее в среду, 11 марта, Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране в связи со вспышкой коронавируса в мире. Главред в деталях рассказал, чем принятые правительством меры грозят украинцам.

Позднее о пандемии китайского коронавируса COVID-19 по всему миру объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения - доктор Тедрос Аданом Гебреисус.