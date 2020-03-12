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"Никакого примирения не будет": соцсети бурлят из-за нападения на Сивохо

12 марта 2020, 14:18

Полиция задержала 15 активных участников драки.

Полиция задержала напавших на Сергея Сивохо / t.me/zradaperemoga

Ситуация вокруг нападения на Сергея Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства получила продолжение.

Секретарь СНБО высказался о применении силы против Сивохо

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает недопустимость применения физической силы в отношении своего советника Сергея Сивохо.

По его словам, возможность донесения своей позиции по самым сложным и самым проблемным вопросам - неотъемлемая черта общества свободных людей.

"Дискуссия - это нормальный процесс для любой страны, которая считает себя демократической. Применение физической силы, обиды начинаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия являются недопустимыми", - подчеркнул Данилов в Facebook.

В то же время он отметил, что Сивохо является одним из его 11 внештатных советников на общественных началах и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО по любым вопросам - ситуации ли на временно оккупированных территориях, вопросов ли реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любых других.

Однако, как отметил Данилов, каждый из его 11 внештатных советников имеет свою собственную позицию.

"И поэтому абсолютно рабочая ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию", - подытожил он.

Драка на презентации Нацплатформы примирения: в полиции рассказали о задержанных

По факту нападения группы лиц на советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства, полиция открыла уголовное производство.

Как рассказали в Отделе коммуникации полиции Киева, в четверг, 12 марта, коло 11.30 во время презентации Национальной платформы примирения и единства группа лиц устроила ссору, во время которой толкнули Сивохо.

/ t.me/zradaperemoga

Нападавшие попытались убежать, однако 15 активных участников доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и дачи объяснений.

В полиции подчеркнули, что продолжают поиски всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок четыре года.

Нападение на Сивохо: реакция социальных сетей

Отметим, что на столкновение во время презентации Национальной платформы примирения и единства уже отреагировали в Сети:

"Внутренний конфликт", в результате которого советнику секретаря СНБО и личному другу президента Владимира Зеленского досталось от активистов Национального корпуса произошел на презентации "Национальной платформы примирения". Никаких увечий Сивохо не нанесли, так, символически... Но таким образом Нацкорпус сорвал презентацию Сивохо "платформы".

Парадоксальная ситуация - после предательских слов Сивохо о "внутреннем конфликте" президент не сделал своему советнику никаких замечаний. И тогда вмешались те, кто воевал за Украину и устроили "внутренний конфликт" на презентации.

Огромный вызов для Зеленского - а кого наказывать? Того, кто заявил о "внутреннем конфликте" на Донбассе, или того, кто устроил "внутренний конфликт" на презентации? Но разве можно кого-то наказывать за "внутренний конфликт"?, - пишет журналист Юрий Бутусов.

"По ситуации с Сивохо буду краткой. Грубо и публично нарушать закон можно в одном случае: когда есть соучастники во власти. Те, кто прикроет. Вот именно так и цветет безнаказанность и самоуверенность. Надеюсь, это всем понятно", - отметила министр юстиции времен Виктора Януковича Елена Лукаш.

"Про інцидент із Сивохо. Схоже, що тільки дії рішучих громадян можуть навести лад у голові Зеленського.  "Поки у нас не буде у президента в голові відповіді на питання, у нього буде порожнє місце там і до нього буде прилітати ця хрєнь." (Олексій Гончарук)", - написал политический аналитик Владимир Горбач.

"Никакого примирения не будет. Не успели начать платформу и вот", - констатировал телеведущий Макс Назаров.

Напомним, Сергей Сивохо прокомментировал стычку с радикалами на презентации Национальной платформы примирения и единства.  По его словам, напавшие на него люди не хотят мира, потому что наживаются на войне.

Сергей Сивохо СНБО новости Украины Алексей Данилов
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