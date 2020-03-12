Названы адреса в Киеве с установленными камерами фиксации нарушений ПДД

Министерство внутренних дел опубликовало перечень улиц Киева, где установлены камеры автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые заработают в штатном режиме с 1 мая 2020 года.

Соответствующий перечень размещен на странице МВД в Facebook.

Перечень улиц Киева, где уже установлены камеры фотовидеофиксации дорожного движения:

Улица Елены Телиги,39;

Набережное шоссе, 4 (напротив);

Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;

Улица Братиславская, 18;

Чоколовский бульвар, 24;

Северный мост (в направлении левого берега);

Северный мост (в направлении правого берега);

Броварской проспект. (м. Левобережная);

Броварской проспект/ул. Строителей;

Южный мост (в направлении левого берега);

Южный мост (в направлении правого берега);

Проспект Героев Сталинграда, 25;

Проспект Владимира Маяковского, 56;

Проспект Владимира Маяковского, 65;

Бульвар Дружбы народов, 27;

Бульвар Дружбы народов, 36;

Столичное шоссе, 58 в направлении Киева;

Столичное шоссе 58, в направлении Обухова;

Харьковская площадь/проспект Бажана.

В МВД напоминают, что за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч, предусмотрен штраф в размере 255 грн, а за превышение более чем на 50 км/ч - 510 грн.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о запуске системы полной автоматической фиксации нарушений на дорогах.