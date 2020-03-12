Названы адреса в Киеве с установленными камерами фиксации нарушений ПДД

Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД заработают в штатном режиме с 1 мая.
Министерство внутренних дел опубликовало перечень улиц Киева, где установлены камеры автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые заработают в штатном режиме с 1 мая 2020 года.
Соответствующий перечень размещен на странице МВД в Facebook.
Перечень улиц Киева, где уже установлены камеры фотовидеофиксации дорожного движения:
- Улица Елены Телиги,39;
- Набережное шоссе, 4 (напротив);
- Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;
- Улица Братиславская, 18;
- Чоколовский бульвар, 24;
- Северный мост (в направлении левого берега);
- Северный мост (в направлении правого берега);
- Броварской проспект. (м. Левобережная);
- Броварской проспект/ул. Строителей;
- Южный мост (в направлении левого берега);
- Южный мост (в направлении правого берега);
- Проспект Героев Сталинграда, 25;
- Проспект Владимира Маяковского, 56;
- Проспект Владимира Маяковского, 65;
- Бульвар Дружбы народов, 27;
- Бульвар Дружбы народов, 36;
- Столичное шоссе, 58 в направлении Киева;
- Столичное шоссе 58, в направлении Обухова;
- Харьковская площадь/проспект Бажана.
В МВД напоминают, что за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч, предусмотрен штраф в размере 255 грн, а за превышение более чем на 50 км/ч - 510 грн.
Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о запуске системы полной автоматической фиксации нарушений на дорогах.