Аваков припугнул водителей новыми штрафами - за что придется отстегнуть

Аваков рассказал о новых штрафах для украинских водителей / УНИАН

По информации ведомства Арсена Авакова, которое вчера заявило о новом приложении по вызову полиции, украинских водителей также ждут сюрпризы.

Так, в ближайшее время будет запущена система полной автоматической фиксации нарушений на дорогах на фото и видео, рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков в блоге на "Украинской правде".

В данный момент идет финальное тестирование системы фиксации, потом стартует переходной период в 45 дней, когда водителям будут только сообщать о нарушениях и предупреждать о наличии на дороге камер.

"Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты. В ближайшие дни мы объявим о начале переходного периода – первые 45 дней камеры фото-видеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения", - указал министр.

Читайте такжеРада назначила новый состав Кабмина

Также чиновник отметил, что после переходного периода наступит полноценная работа системы и нарушители на дорогах начнут получать штрафы.

"Затем полная процедура штрафов и наказаний с наращиванием количества камер – по всей стране… Это немного дискомфортно после десятилетий "вольницы" – но это единственный путь для сокращения количества гибели людей на дорогах", - уточнил он.

Он опубликовал статистические данные о гибели людей на дорогах, согласно которым лишь в 2019 году вследствие нарушений ПДД погибло 3,5 тысячи человек на территории страны.

Ранее Главред писал, что Аваков шокировал количеством наркотиков, которые имеются в распоряжении Нацполиции. Также он призвал нардепов помочь реализовать их в пользу бюджета и медицины.

"Нацполиция является самым большим в стране держателем наркопрепаратов. Оцените объемы изъятых наркотиков, которые у нас сейчас хранятся: каннабис - 2 тонны, героин - 1100 кг, кокаин - 1000 кг, амфетамин - 400 кг, гашиш - 300 кг и так далее", - поделился цифрами министр.

Также Аваков заявил, что украинцы теперь смогут звонить в полицию при помощи специального приложения для смартфонов.

"Сейчас я вам продемонстрирую еще одну новость, которую мы будем предлагать. Это приложение My Pol. Каждый сможет пользоваться им и срочно связаться с полицией. В ближайшее время", - сообщил министр.