УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Аваков припугнул водителей новыми штрафами - за что придется отстегнуть

5 марта 2020, 20:43

В МВД поделились информацией о системе видеофиксации на дорогах.

Арсен Аваков
Аваков рассказал о новых штрафах для украинских водителей / УНИАН

По информации ведомства Арсена Авакова, которое вчера заявило о новом приложении по вызову полиции, украинских водителей также ждут сюрпризы.

Так, в ближайшее время будет запущена система полной автоматической фиксации нарушений на дорогах на фото и видео, рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков в блоге на "Украинской правде".

В данный момент идет финальное тестирование системы фиксации, потом стартует переходной период в 45 дней, когда водителям будут только сообщать о нарушениях и предупреждать о наличии на дороге камер.

"Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты. В ближайшие дни мы объявим о начале переходного периода – первые 45 дней камеры фото-видеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения", - указал министр.

Читайте такжеРада назначила новый состав Кабмина

Также чиновник отметил, что после переходного периода наступит полноценная работа системы и нарушители на дорогах начнут получать штрафы.

"Затем полная процедура штрафов и наказаний с наращиванием количества камер – по всей стране… Это немного дискомфортно после десятилетий "вольницы" – но это единственный путь для сокращения количества гибели людей на дорогах", - уточнил он.

Он опубликовал статистические данные о гибели людей на дорогах, согласно которым лишь в 2019 году вследствие нарушений ПДД погибло 3,5 тысячи человек на территории страны.

Ранее Главред писал, что Аваков шокировал количеством наркотиков, которые имеются в распоряжении Нацполиции. Также он призвал нардепов помочь реализовать их в пользу бюджета и медицины.

"Нацполиция является самым большим в стране держателем наркопрепаратов. Оцените объемы изъятых наркотиков, которые у нас сейчас хранятся: каннабис - 2 тонны, героин - 1100 кг, кокаин - 1000 кг, амфетамин - 400 кг, гашиш - 300 кг и так далее", - поделился цифрами министр.

Также Аваков заявил, что украинцы теперь смогут звонить в полицию при помощи специального приложения для смартфонов.

"Сейчас я вам продемонстрирую еще одну новость, которую мы будем предлагать. Это приложение My Pol. Каждый сможет пользоваться им и срочно связаться с полицией. В ближайшее время", - сообщил министр.

Арсен Аваков МВС водители правила штрафы
Сейчас вы просматриваете новость «Аваков припугнул водителей новыми штрафами - за что придется отстегнуть». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:45
Самые модные прически и стрижки для кудрявых волос на весну 2020 - фото
21:36
Открытие рынка земли: Зеленский назвал главные условия
21:20
"Дебилы, бл*дь, дурные": Рябошапка перед отставкой переписывался с Богданом - фото
21:15
В Одессе священники ПЦУ и УПЦ КП устроили в храме мордобой: эпичное видео Видео
20:59
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: клевый навар и пагубная услада
20:43
Аваков припугнул водителей новыми штрафами - за что придется отстегнуть
20:30
Диетолог назвала угрозу сырых овощей Видео
20:05
Без паники: на Буковине экстренно закрыли все учебные заведения
19:55
Встреча Путина и Эрдогана тет-а-тет: стороны достигли договоренности Видео
19:55
Спіймати Кайдаша 6 и 7 серия смотреть онлайн 05-03-2020 Видео
19:48
На выход: Рада проголосовала за отставку генпрокурора Рябошапки
19:20
Слуги народа пишут в чате о "коте в мешке" вместо Рябошапки
19:18
Зачем откладывать на завтра: Кабмин Шмыгаля принял первое решение - подробности
18:47
Композитор Doom Eternal рассказал, как пишется впечатляющий хэви-метал саундтрек игры Видео
18:35
Бородянский рассказал, как и почему покинул Минкульт с Кабмином
18:20
Новый Кабмин: инвестбанк Morgan Stanley назвал топ-5 причин сворачивания позиций в Украине
18:19
Ghost of Tsushima, одна из главных игр PlayStation 4, получила дату выхода и новый трейлер Видео
17:48
Какие цветы подарить на 8 Марта – коллегам, жене, теще и не только Видео
17:34
Зеленский ответил на обвинения оставшейся в Ухане девушки с собачкой
17:33
Как Black Mesa улучшила оригинальную Half-Life? Ответ - в видео Digital Foundry Видео
17:24
Юрий Лоза заговорил о пропаганде гомосексуализма в российской музыке
16:52
"Нет результата": Зеленский высказался об отставке генпрокурора Рябошапки
16:49
BMW изменила свой логотип, разозлив и разочаровав людей
16:45
Как настроить себя на похудение: простые рекомендации
16:26
Родителей будут штрафовать за поведение детей в школах: подготовлен законопроект
16:25
Опасный банковский троян Guildma атакует финансовые учреждения – эксперты по кибербезопасности
16:21
"Уничтожил свою карьеру": Остапчук публично опозорился на сцене
16:07
Final Fantasy VII Remake сравнили с оригиналом 1997 года. Итоги впечатляют Видео
16:01
Холостяк 2020: Алина Ляшук - биография участницы с Х-Фактора Видео
15:50
Погода на 8 марта: где украинцам грозят погодные каверзы
15:43
Целых 13 минут нового геймплея Half-Life: Alyx от IGN Видео
15:40
Диетолог рассказала, полезны ли блюда украинской кухни для здоровья
15:37
Сказочно красивые открытки с 8 Марта родным и коллегам – картинки и тексты Видео
15:10
Как правильно худеть: раскрыт важный нюанс Видео
15:05
Весенний маникюр 2020 – самый красивый маникюр в стиле минимализм: фото Фото
15:03
В Сеть слили кандидата на пост главы Минобразования
14:56
Как добавить свой набор стикеров в Telegram?
14:47
ГБР проверит причастность прокурора Оксаны Острик к рейдерству
14:47
"Не надо животных обвинять": секретарь СНБО рассказал, почему вспыхнула эпидемия коронавируса
14:25
Зеленый чай вреден: почему напиток нельзя пить литрами Видео
14:17
Комитет Рады принял решение по отставке Рябошапки: кто заменит
13:53
Звезде российского шансона запретили въезд в Украину: кому и за что
13:48
В God of War для PS4 нашли забавную пасхалку с очень грубым Чужаком
13:36
"Адвокат реформ" Скалецкая пролила свет на свою отставку
13:16
"Сх*яли?": украинская рок-группа с удовольствием объявила концерт в Москве Видео
13:05
Инновации и реформы: что противопоставит Украина экономическому кризису новости компании
12:57
Украинцев предупредили о "ползущей" опасности из-за аномальной погоды
12:49
Крупнейшую игровую выставку E3 могут отменить из-за коронавируса
12:41
Ляшко анонсировал ограничения из-за китайского коронавируса в Украине
12:13
В Новых Санжарах выписывают эвакуированных из Уханя украинцев - онлайн трансляция Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять