Гашиш, каннабис и кокаин: Аваков обратился к нардепам из-за наркоты

Аваков попросил помочь ему продавать наркотики / УНИАН

Глава МВД Арсен Аваков во время внеочередного заседания Рады рассказал, сколько наркотиков находится в распоряжении Нацполиции и призвал нардепов помочь реализовать их в пользу бюджета и медицины.

Сначала он заявил, что за год ликвидировали 40 международных каналов поставок наркотиков, а совсем недавно "накрыли" самого крупного в Украине интернет-распространителя запрещенных веществ.

По словам Авакова, по состоянию на сегодня Нацполиция хранит несколько тонн различных препаратов.

"Нацполиция является самым большим в стране держателем наркопрепаратов. Оцените объемы изъятых наркотиков, которые у нас сейчас хранятся: каннабис - 2 тонны, героин - 1100 кг, кокаин - 1000 кг, амфетамин - 400 кг, гашиш - 300 кг и так далее", - поделился цифрами министр.

После он обратился к нардепам с просьбой помочь реализовать эти наркотики на благо государства.

"У меня просьба к народным депутатам - определитесь со способом реализации этого сырья на пользу государственного бюджета и украинской медицины", - подытожил Аваков.

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Ранее Главред писал, что по информации Арсена Авакова, в том случае, если Украине будет грозить эпидемия коронавируса, то инфицированных украинцев будут доставлять в больницы на специальном вертолете. По словам министра МВС Арсена Авакова, вертолет Ми-8 в четверг, 27 февраля, уже заступил на круглосуточное дежурство в системе ГСЧС. За один рейс он может взять на борт 4-6 больных.

Также напомним, Арсен Аваков ответил бывшему помощнику президента Российской Федерации Владиславу Суркову о том, что "Украины нет, а есть украинство". По словам главы МВД, Украина живет вне зависимости представления о ней "отставного шовиниста".

"Сурков - со своими перлами об Украине - выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит - как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие", - написал Аваков в своем Twitter-аккаунте.