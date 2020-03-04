Вызов копов по-новому: какую "фишечку" придумал Кабмин

Аваков демонстрирует новое приложение / фото РБК-Украина

Во время сегодняшнего внеочередного заседания правительства, министр внутренних дел Арсен Аваков шокировал информацией о количестве наркотиков, которые хранятся у полицейских, а также рассказал о новшестве во время вызова копов.

Так, он заявил, что украинцы теперь смогут звонить в полицию при помощи специального приложения для смартфонов.

"Сейчас я вам продемонстрирую еще одну новость, которую мы будем предлагать. Это приложение My Pol. Каждый сможет пользоваться им и срочно связаться с полицией. В ближайшее время", - заявил Аваков.

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Также, по словам министра, по состоянию на сегодня Нацполиция хранит несколько тонн различных препаратов.

"Нацполиция является самым большим в стране держателем наркопрепаратов. Оцените объемы изъятых наркотиков, которые у нас сейчас хранятся: каннабис - 2 тонны, героин - 1100 кг, кокаин - 1000 кг, амфетамин - 400 кг, гашиш - 300 кг и так далее", - поделился цифрами министр.

Ранее Главред писал, что по информации Арсена Авакова, в том случае, если Украине будет грозить эпидемия коронавируса, то инфицированных украинцев будут доставлять в больницы на специальном вертолете. По словам министра МВС Арсена Авакова, вертолет Ми-8 в четверг, 27 февраля, уже заступил на круглосуточное дежурство в системе ГСЧС. За один рейс он может взять на борт 4-6 больных.