Решилась судьба украинцев, которые застряли на границе Италии со Словенией

Кулеба рассказал, что будет с украинцами, которые застряли на границе / УНИАН

Украинцев, которые застряли на границе между Италией и Словенией из-за коронавируса, в воскресенье, 15 марта, доставят в Украину специальным рейсом.

По информации, забрать планируется около 120 человек. Рейс будет вылетать из итальянского города Тревизо.

Сейчас украинцы обеспечены жильем и едой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил намерение решить вопрос с украинцами на границе.

"В случае возникновения критической необходимости для эвакуации, будем собирать людей и вывозить их спецсамолётом. Именно так мы сделаем с теми украинцами, которые застряли на границе Италии со Словенией", - отметил глава МИД в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Отметим, 11 марта правительство Словении из-за коронавируса решило закрыть границу с Италией. Ранее такое же решение приняли в Австрии. Австрийцы, которые находятся на данный момент в Италии, смогут вернуться домой, если согласятся провести две недели на карантине. Исключения будут действовать только для грузового транспорта, при этом водителей будут проверять на границе.

Читайте такжеКПП, цены и маски – главное из обращения Зеленского по коронавирусуНапомним, ранее сообщалось, на границе со Словенией не пропускают два автобуса с украинцами, которые возвращаются из Италии. Автобусы могут отправить обратно – в Италию.

"Перевозчики ничего не говорят, консульства Италии и Австрии пока не могут ничем помочь, Украина никак не реагирует на обращения", - сообщали СМИ.