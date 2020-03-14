"Ресурсы в обмен на защиту от РФ": в Украине предложили продать страну Китаю

Китай интересуют только ресурсы, считает Игорь Селецкий / agrodovidka.info

Украина может дать Китаю ресурсы в обмен на защиту от России, заявил экономист Игорь Селецкий.

"Если Запад нас продает, то у нас нет другого выбора. Китай хотя бы не несет за собой свой китайский мир. Его интересуют только ресурсы, а мир за пределами Поднебесной империи заканчивается. Мы можем дать ресурсы в обмен на защиту от России, если Запад не хочет этого делать", — подчеркнул он в материале на zn.ua.

При этом он высказал мнение о том, что Украина может быть интересной либеральному крылу Запада, а также имеет шанс стать "вакциной от Запада Греты Тунберг и его ползучей исламизации".

Селецкий также добавил, что Украина должна поменять вектор развития и сделать выбор в пользу Пекина.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон хочет держать Украину под своим внешним управлением, но чтобы за это платила РФ.