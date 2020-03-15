Врач-инфекционист призвала украинцев прекратить "паломничество" в больницы: в чем причина

Ольга Голубовская обратилась к украинцам из-за коронавируса/ Фото facebook.com/ogolubovska

Заведующая кафедрой инфекционных болезней в Национальном медицинском университете имени Богомольца Ольга Голубовская призвала украинцев без причины не идти в больницы, чтобы провериться на возможное заражение коронавирусом Сovid-19.

По ее словам, граждане, которые "прут толпами в инфекционные стационары "протестироваться на коронавирус", подвергают себя опасности, так как в украинских больницах при отсутствии санитарных норм и выработанной системы они скорее заразятся.

"Сейчас полная демократия. Захотел прийти к доктору - к семейному не попадёшь, скорую тоже не всегда удаётся вызвать, иди сразу в инфекционный стационар, там примут. А потом отпустят за отсутствием болезни. То, что это режимное отделение, где находится масса больных с подозрением на COVID19, всякие там гриппы и менингококковые инфекции никак не пугает наших граждан. Зато наших граждан сильно испугали здоровые соотечественники из Китая", - написала Голубовская в Facebook.

Врач подчеркнула, что инфекционные отделения работают с явной необоснованной перегрузкой. Это приводит к определённому хаосу, при этом персонал отвлекается от лечения серьезных больных.

"В отсутствие должных служб, которые это пресекали, взываю к сознательности наших граждан - прекратите это паломничество. Не подвергайте себя излишней опасности", - написала Голубовская.

Коронавирус в мире

Пандемия коронавируса просочилась уже в более чем 140 стран. Как сообщал Главред, по состоянию на 15 марта в мире зафиксировано уже более 156 тысяч зараженных Covid-19, а количество смертельных случаев достигло 5,8 тысяч человек. Более 75 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания.

В пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай (80 824);

Италия (17 660);

Иран (12 729);

Южная Корея (8 086);

Испания (6 023).

Германия занимает шестое место (3953 случая), далее следуют Франция (3661) и США (2340). Закрывают десятку Швейцария (1375) и Великобритания (1140).

В Китае, с которого началось шествие коронавириса по миру, за сутки заболели 20 человек, 10 - умерли от осложнений. В Италии, где произошла самая крупная в Европе вспышка заболевания, число заразившихся за сутки составляет 3497 человек, а число жертв выросло на 175.

Первые случаи заражения обнаружили сразу в четырех странах: в Республике Конго, Центральной Африканской Республике, Новой Гвинее и Узбекистане.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию.

"Сегодня Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию. Кластеров и крупных вспышек болезни у нас, к счастью, пока нет. И мы делаем все, чтобы они не возникли. Для координации деятельности создан оперативный штаб. Он обрабатывает текущие данные относительно коронавируса и дает аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны", - сказал премьер-министр.