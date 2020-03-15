Не Украина: Бессмертный назвал первую страну в списке Путина для атаки

Роман Бессмертный озвучил свою версию планов Путина/ УНИАН

Экс-представитель Украины в ТКГ в Минске Роман Бессмертный, который ранее дал важный совет президенту Владимиру Зеленскому, считает, что Украине нужно готовиться к войне, так как президент РФ Владимир Путин не оставит нашу страну в покое.

По мнению Бессмертного, ситуация, которая складывается в России после падения цен на нефть, заставляет Владимира Путина искать объекты для атаки.

"Первой падет Беларусь, и Европа, к сожалению, на это не обратит внимание, потом ситуация дойдет до балтийских стран", – сказал Бессмертный в интервью изданию Буквы.

Дипломат считает, что Украина будет третьей или четвертой страной в списке Путина, которые нужно атаковать.

"Мы будем третьими-четвертыми в списке, потому что россияне понимают, что здесь их ждет сопротивление и существенные потери", – отметил он.

При этом Бессмертный считает, что имя чиновника, который занимается украинским вопросом в РФ, не имеет значения, так как по факту цель страны-агрессора остается той же, а изменяются только методы достижения этой цели.

"Но нам все равно надо готовиться к войне. Путин завершит вопросы Конституции, 9 мая проведет парад, а потом либо здесь спровоцируют внутренний конфликт (между президентом и обществом), либо прямая агрессия", - заявил дипломат.

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Напомним, ранее Главный консультант отдела Военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков назвал условие, при котором военная агрессия со стороны России по отношению к Украине ослабнет.

"(...) нужно 5-7 лет низких цен на нефть, чтобы военная угроза от РФ для нас ослабла", – считает Белесков.