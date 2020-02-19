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"Нельзя, как рак, отступать назад": Бессмертный дал совет Зеленскому

19 февраля 2020, 10:56

Роман Бессмертный посоветовал официальному Киеву вести "агрессивную дипломатию".

Бессмертный
Роман Бессмертный / УНИАН

После обострения ситуации на Донбассе утром 18 февраля Украина должна жестко и агрессивно отвечать России, иначе может последовать цепная реакция. Такое мнение высказал экс-представитель Украины в ТКГ в Минске Роман Бессмертный.

По мнению дипломата, Киев отреагировал "вяло и слабо", а нужно было немедленно созывать Трехстороннюю контактную группу в Минске, инициировать созыв "нормандского формата", заседание Совбеза. Кроме того, в случае провокации нужно было давать "очень серьезный вооруженный ответ". Бессмертный посоветовал официальному Киеву вести "агрессивную дипломатию".

"Для победы нужны инструменты победы. Для этого нужно наступать. Чтобы противник согласился на твои предложения – нужно атаковать. Во всех смыслах. Это касается и ситуации на фронте, и агрессивной дипломатической позиции, и международной, и финансовой, и энергетической, и так далее", – сказал он в эфире ObozTV.

"Но в позиции, которая складывается сегодня, ни в коем случае нельзя как рак отступать назад", – отметил дипломат.

Как сообщал Главред, координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец не исключает дальнейшую военную эскалацию на Донбассе. 

Напомним, пять стран Евросоюза, которые являются участницами Совета безопасности ООН, выступили в поддержку Украины после жутких обстрелов на Донбассе, которые произошли утром 18 февраля. В частности, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша заявили, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Роман Бессмертный война на Донбассе ТКГ боевики эскалация боевых действий новости Украины
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