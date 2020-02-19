Эксперт предупредил о новом наступлении России на Донбассе

Ситуация на Донбассе может снова обостриться / УНИАН

Эскалацией военных действий, которая произошла 18 февраля на Донбассе, пророссийские боевики пытались сократить плацдарм, который образовался от Новотошковского до Крымского. Такое мнение высказал координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец.

При этом, по словам эксперта, масштаб вчерашнего наступления боевиков был не таким, который позволил бы выполнить эту задачу. В связи с этим, он не исключает дальнейшей эскалации ситуации.

"Задействовать следовало бы как минимум батальон для того, чтобы отбросить наши войска за реку или дальше, к Лисичанску. Поэтому неясно, закончится на этом дело или нет. Возможно, в дальнейшем будет военная эскалация", - сказал Машовец в интервью Апострофу.

В свою очередь, военный обозреватель Юрий Карин считает, что наступление российских войск - это дискредитация мирных инициатив украинской власти. По его словам, в Москве недовольны тем, что Киев не идет на уступки Кремлю в вопросах внесения изменений в Конституцию и проведения выборов на Донбассе до передачи под контроль государственной границы в Донецкой и Луганской областях.

"Более того, наступление произошло в тот момент, когда Москва инициировала собрание Совбеза ООН, пытаясь обвинить Украину в невыполнении Минских договоренностей. Это чистой воды лицемерие. Таким образом, Москва показывает, что не собирается говорить о мире, если он не будет принят на ее условиях", - отметил Карин.

Напомним, утром 18 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики атаковали позиции украинских воинов в районе Новотошковского, Орехового, Крымского и Хутора Вильный. Позже стало известно, что бой закончился, погиб один защитник Украины, а четверо – получили легкие ранения.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обострение на Донбассе – это попытка сорвать мирный процесс, который начал хоть немного продвигаться.

В Кремле, комментируя последние новости АТО, в очередной раз заявили, что не имеют влияния на боевиков ОРДЛО.