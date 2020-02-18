Наступление боевиков на Донбассе: в Кремле отреагировали

Дмитрий Песков / Reuters

В Кремле прокомментировали последние новости АТО, в очередной раз заявив, что не имеют влияния на боевиков ОРДЛО.

В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не знают, что могло спровоцировать бой между украинскими военными и боевиками. По его словам, РФ видела сообщения о жертвах с двух сторон. В связи с этим Кремль "выражает сочувствие".

"В ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего перед тем, как делать какие-то выводы", - цитирует Пескова российский Интерфакс.

Кроме того, Песков опроверг утверждения о том, что Кремль может иметь влияние на оккупированные Донецк и Луганск, а также несет ответственность за происходящее в Донбассе.

"Нет, это совершенно неправильная формулировка. Так нельзя воспринимать", - сказал пресс-секретарь Путина.

Читайте такжеПутин спешит поставить Украину на колени к 9 маяТем временем террористы "ЛНР" озвучили свою версию того, что произошло утром 18 февраля на Донбассе. В частности, так называемый официальный представитель народной милиции "ЛНР" Яков Осадчий обвинил в обострении обстановки ВСУ.

По его словам, в 6:00 во вторник украинская диверсионная группа в составе 10 человек якобы выдвинулась в направлении позиций боевиков в районе Голубовского и подорвалась на минном поле.

"В результате чего не менее двух человек погибли и трое были ранены. С целью эвакуации убитых и раненых с места подрыва командованием 93 бригады ВСУ отдано указание нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам "ЛНР" – Голубовскому, Сокольникам, Донецкому и Смелому", – заявил Осадчий.

Кроме того, он заявил, что оккупантам якобы удалось сбить беспилотник ВСУ, с которого велась корректировка огня.

Видео с заявлением представителя оккупантов опубликовал в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан.

На фейки боевиков "ЛНР" отреагировали в штабе ООС. Там заявивли, что, "проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения".

"Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией", – заявили в штабе ОСС.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе во вторник утром, 18 февраля, боевики атаковали позиции украинских воинов в районе Новотошковского, Орехового, Крымского и Хутора Вильный. В пресс-центре штаба ООС сообщили, что враг обстрелял защитников Украины из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения - использовались 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, боевики попытались пересечь линию разграничения.

Позже стало известно, что бой закончился, погиб один защитник Украины, а четверо – получили легкие ранения.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с боями, которые разгорелись 18 февраля на Донбассе. Глава государства заявил, что нынешнее обострение на Донбассе – это попытка сорвать мирный процесс, который начал хоть немного продвигаться.