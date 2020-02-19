На Донбассе боевики 22 раза открывали огонь: шесть бойцов ЗСУ пострадали, один - погиб

Новости АТО сегодня говорят о новых обстрелах / УНИАН

Пресс-центр штаба ОСС опубликовал свежие сводки АТО. Сообщается, что 18 февраля боевики на Донбассе 22 раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще шестеро – получили травмы.

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись рядом с населенным пунктом Березовое, неподалеку Широкиного, Пищевика, шесть - вблизи населенного пункта Крымское. Четыре обстрела зафиксированы рядом с Новотошковским, два - в районе населенного пункта Ореховое, два - вблизи населенного пункта Хутор Вильный, два - возле Золотого-4, а также вблизи Попасной, Луганского, Новолуганского.

"Кроме этого, вблизи населенного пункта Ореховое враг совершил попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники дежурными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника", - говорится в сообщениии пресс-центра ООС.

Уточняется также, что на все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и контролировали ситуацию. В дальнейшем противник запросил режим тишины.

По данным разведки, в результате боевого столкновения со стороны противника 4 человека были уничтожены, еще 6 - получили тяжелые ранения.

Напомним, утром 18 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики атаковали позиции украинских воинов в районе Новотошковского, Орехового, Крымского и Хутора Вильный. Позже стало известно, что бой закончился, погиб один защитник Украины, а четверо – получили легкие ранения.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обострение на Донбассе – это попытка сорвать мирный процесс, который начал хоть немного продвигаться.

В Кремле, комментируя последние новости АТО, в очередной раз заявили, что не имеют влияния на боевиков ОРДЛО.