  1. Главная
  3. Политика

В СНБО сделали важное заявление о причине жутких обстрелов на Донбассе

18 февраля 2020, 22:32

Обострение на Донбассе в СНБО связали с отставкой куратора боевиков Суркова.

Алексей Данилов
Данилов связал обстрелы на Донбассе с отставкой Суркова / УНИАН

Сегодняшнее утреннее обострение на Донбассе, во время которого незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим прекращения огня, в СНБО назвали спланированной провокацией.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире канала "Украина 24", связав 18 февраля с датами трагических событий на Майдане и боев возле Дебальцево.

"Я уверен, что увольнение помощника Путина [Владислава Суркова] – это одна цепь событий, которые произошли сегодня. Есть определенное количество лиц, не хотят, чтобы был мир на территории Луганской и Донецкой областей, и чтобы прекратилась война", – считает Данилов.

Читайте такжеВ ЕС выразили надежду, что Россия обуздает боевиков на Донбассе

Чиновник также сообщил информацию о потерях сил ВСУ во время утреннего боя. По его словам, что в результате обстрелов погиб один боец ВСУ, еще трое ранены, двое получили контузию. В то же время было ликвидировано пятерых террористов.

Бой на Донбассе

Как ранее писал Главред, утром 18 февраля боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения и попытались пересечь линию разграничения, завязался бой. СМИ писали, что бой был под Золотым в зоне ответственности 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, и украинские бойцы ушли с небольшого участка фронта.

Также напомним, политолог Кость Бондаренко специально для Главреда прокомментировал мощную атаку российских военных и подконтрольных им боевиков в районе Золотого на Донбассе.

"Будем говорить откровенно - тут больше политических дивидендов, чем военных. Главная цель того, что происходит на Донбассе – сорвать встречу в Нормандском формате, чтобы она не состоялась в апреле и была перенесена на более позднее время", - считает он.

СНБО Алексей Данилов новости Донбасса обстрел
Сейчас вы просматриваете новость «В СНБО сделали важное заявление о причине жутких обстрелов на Донбассе». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:30
"Мне женщины рот не затыкали": Червоненко назвал власть "проститутками" и нахамил нардепу
23:05
Окрашивание 2020 весна – названы самые модные цвета волос фото Фото
22:58
Зверская расправа: в Кременчуге на остановке застрелили мужчину Видео
22:32
В СНБО сделали важное заявление о причине жутких обстрелов на Донбассе
22:00
Эти фокусы уже не работают: что нельзя надевать женщинам 40+ фото Фото
21:56
"Есть медитация": сепаратист неоднозначно высказался об отставке Суркова
21:30
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: гадостный провтык, подкопы врагов и предательство
21:14
Сколько еще поправок осталось?: в Сети высмеяли грустное фото "слуги народа"
20:58
"Лезут, как свиньи": на Донбассе боевики весь день атаковали
20:39
Убийство Шеремета: Баканов сделал громкое заявление о фигурантах дела
20:34
Россия закрыла границы для китайцев – что известно Видео
20:30
Эксперт рассказал, какой фактор важен для распространения коронавируса
20:05
Нас становится все меньше: Гостстат ужаснул печальной статистикой
19:46
Как скачать музыку на iPhone - топ лучших сервисов и способов
19:29
"Тут скукатища": Богдан свалил на Сейшелы и ждет девочек - в Сети негодуют
19:00
"Ему конец": Путин уволил Суркова
18:45
С Твиттер что-то пошло не так – почему Твиттер не работает 2020
18:41
"Король слайдов оказался неспособным": Кабмин заплатил за презентацию 84 тысячи
18:31
В Украине запретили фильм с Владимиром Зеленским
18:06
Оксана Самойлова родила - Джиган стал папой в 4 раз
17:57
Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала - официальный комментарий
17:48
"Намазанный йодом живот": бывший нардеп Береза срочно госпитализирован
17:30
Песню Vegan Jerry Heil перевели на украинский язык - видео смотреть онлайн Видео
17:11
Легкая кето диета – меню на неделю и отзывы Видео
17:08
В ЕС выразили надежду, что Россия обуздает боевиков на Донбассе
16:59
Отставка Рябошапки – генпрокурор прокомментировал сообщение лично
16:33
В Золотом погибший боец ВСУ остался на покинутом дозорнике – волонтер
16:32
В какой кабинке общественного туалета меньше всего микробов – поразительный ответ Видео
16:32
"А если война?": Зеленский неадекватно отреагировал на военную эскалацию - аналитик
16:23
"Нагадил себе на голову": Киркорова гнобят в России за клип с Варнавой
16:20
Власти Днепра занялись рейдерством рекламных площадей – СМИ
15:55
Стратегия национальной безопасности: в СНБО приняли важный документ
15:53
Dishonored, Fallout и другие отличные игры по скидкам на распродаже Bethesda в GOG
15:37
Новое подорожание: Укртелеком анонсировал повышение тарифов
15:37
Від пацанки до панянки 4 сезон 1 выпуск - кто ушел Видео
15:16
"Путин должен понять": Расмуссен обратился к ЕС и США из-за боев на Донбассе
15:11
Рябошапка уходит в отставку - источники
15:10
Дешевле еще не бывало: в Минэнерго опять поманили украинцев снижением платы за тепло
14:52
Синоптик предупредила Киев о серьезных осадках: названа дата
14:45
Кровавая Баня: в Генштабе назвали число уничтоженных в Золотом боевиков
14:28
Ситуация - бомба: в Запорожье злоумышленники с шариками взорвали банкомат - видео Видео
14:23
Microsoft объединила Word, Excel и PowerPoint в одно удобное приложение
14:14
Засудили: люди Путина отсудили у пенсионерки Пугачевой деньги
13:43
"Привезу в их особняки": Зеленский пригрозил из-за блокирования приезда украинцев из Китая
13:38
Жена Дзидзьо игриво разделась и показала сочные формы на пикантных фото Фото
13:34
Пристайко рассказал, что будет с оккупантами после выборов на Донбассе
13:29
Экран Samsung Galaxy Z Flip проверили на прочность, результаты огорчают Видео
13:27
Национальное лицемерие: как украинцы из Уханя стали изгоями в своей стране мнение
13:14
Под Тернополем строят блокпосты для блокирования приезда эвакуированных из Китая Видео
13:10
Политолог объяснил выгоду Кремля в ударе по ВСУ в районе Золотого
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять