В СНБО сделали важное заявление о причине жутких обстрелов на Донбассе

Данилов связал обстрелы на Донбассе с отставкой Суркова / УНИАН

Сегодняшнее утреннее обострение на Донбассе, во время которого незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим прекращения огня, в СНБО назвали спланированной провокацией.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире канала "Украина 24", связав 18 февраля с датами трагических событий на Майдане и боев возле Дебальцево.

"Я уверен, что увольнение помощника Путина [Владислава Суркова] – это одна цепь событий, которые произошли сегодня. Есть определенное количество лиц, не хотят, чтобы был мир на территории Луганской и Донецкой областей, и чтобы прекратилась война", – считает Данилов.

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Чиновник также сообщил информацию о потерях сил ВСУ во время утреннего боя. По его словам, что в результате обстрелов погиб один боец ВСУ, еще трое ранены, двое получили контузию. В то же время было ликвидировано пятерых террористов.

Бой на Донбассе

Как ранее писал Главред, утром 18 февраля боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения и попытались пересечь линию разграничения, завязался бой. СМИ писали, что бой был под Золотым в зоне ответственности 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, и украинские бойцы ушли с небольшого участка фронта.

Также напомним, политолог Кость Бондаренко специально для Главреда прокомментировал мощную атаку российских военных и подконтрольных им боевиков в районе Золотого на Донбассе.

"Будем говорить откровенно - тут больше политических дивидендов, чем военных. Главная цель того, что происходит на Донбассе – сорвать встречу в Нормандском формате, чтобы она не состоялась в апреле и была перенесена на более позднее время", - считает он.