Пять стран ЕС в Совбезе ООН выступили с важным заявлением в поддержку Украины

В Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН / Фото twitter.com/EstoniaUN

Пять стран Евросоюза, которые являются участницами Совета безопасности ООН, выступили в поддержку Украины после жутких обстрелов на Донбассе, которые произошли утром 18 февраля.

Заседание Совбеза ООН состоялось вечером во вторник в Нью-Йорке. Во время заседания обсуждалось выполнение Минских договоренностей и атака на Донбассе.

Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша выступили в поддержку Украины. В частности, заявили, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

"Мы осуждаем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дестабилизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - зачитал заявление постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон.

В документе также отмечается, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Фото twitter.com/EstoniaUN

Как сообщал Главред, утром 18 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики атаковали позиции украинских воинов в районе Новотошковского, Орехового, Крымского и Хутора Вильный. Позже стало известно, что бой закончился, погиб один защитник Украины, а четверо – получили легкие ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обострение на Донбассе – это попытка сорвать мирный процесс, который начал хоть немного продвигаться. В свою очередь, в Кремле, комментируя последние новости АТО, в очередной раз заявили, что не имеют влияния на боевиков ОРДЛО.

Кроме того 18 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины была одобрена Стратегия нацбезопасности и обороны "Безопасность человека - безопасность страны". Документ предусматривает, что наивысший приоритет и главная задача государства - установление мира как залога развития страны. Но это не должно происходить ценой потери суверенитета и территорий Украины.