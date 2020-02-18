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Стратегия национальной безопасности: в СНБО приняли важный документ

18 февраля 2020, 15:55

Данилов отметил, что ключевыми аспектами Стратегии является безопасность человека и безопасность страны.

СНБО
На заседании СНБО приняли стратегию нацбезопасности / Офис президента

Во вторник, 18 февраля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) была одобрена Стратегия нацбезопасности и обороны "Безопасность человека - безопасность страны". 

По информации, на заседании секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ключевыми аспектами Стратегии является безопасность человека и безопасность страны.

"Впервые в центре внимания документа - человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность", - заявил он, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Данилова, Стратегия предусматривает, что наивысший приоритет и главная задача государства - установление мира как залога развития страны. Но это не должно происходить ценой потери суверенитета и наших территорий.

"Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживание (развитие обороны и безопасности возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины), устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и сохранять устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних уязвимостей) , взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США)", - сказано в сообщении.

При этом Данилов отметил, что Стратегия - это декларация, утверждение которой станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сфере нацбезопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их реализации.

Добавим, что по результатам заседания, СНБО одобрил и предложил президенту для утверждения проект Стратегии.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание СНБО в связи с боями, которые разгорелись 18 февраля на Донбассе.  

Глава государства заявил, что нынешнее обострение на Донбассе – это попытка сорвать мирный процесс, который начал хоть немного продвигаться.

"В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Воины Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору. К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен", - говорится в сообщении.

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