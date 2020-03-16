В Раде "разрешили" не платить коммуналку во время карантина в Украине: в чем суть

Андрей Герус / Радио Свобода

Предприятия, которые предоставляют коммунальные услуги, не будут отключать потребителей из-за неуплаты счетов. По словам главы профильного комитета Верховной Рады Андрея Геруса, с облгазами и облэнерго уже есть договоренности.

"Также мы будем инициировать на законодательном уровне отмену пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ во время карантина, изменения в порядок предоставления субсидий, чтобы в случае возникновения у граждан задолженностей, они не приводили к потере субсидий", – заявил политик в ходе заседании согласительного совета в понедельник, 16 марта.

При этом он призвал украинцев избегать посещения центров обслуживания и банковских отделений и оплачивать счета онлайн.

"Конечно, платить за ЖКХ необходимо, но хочу обратиться к гражданам, особенно к тем, кто находится в зоне риска: если вы видите очередь в банке или центре обслуживания – воздержитесь. Будут приняты соответствующие решения, чтобы не было ухудшений для потребителей", – подытожил Герус.

Как ранее сообщал Главред, Верховная Рада на внеочередном заседании парламента может ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины. При этом сам парламент изменил график своей работы.