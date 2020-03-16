В Украине введут чрезвычайное положение - экс-нардеп

Рада хочет ввести чрезвычайное положение / ТСН

Верховная Рада во вторник, 17 марта, на внеочередном заседании парламента рассмотрит законопроект по борьбе с коронавирусом covid-19. Документ предполагает введение чрезвычайного положения по всей территории Украины.

"По информации из ОП завтра (17 марта, - ред.) будет введено чрезвычайное положение. С 8-10 утра пройдет внеочередное заседание парламента, на котором согласуют законопроект для преодоления коронавируса", - написал в своем Telegram-канале бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

При этом он указал, что на этом заседании не будут присутствовать депутаты, которые вернулись из заграничных командировок и плохо себя чувствуют.

Как ранее сообщал Главред, депутаты предлагают остановить весь общественный транспорт в Украине на период карантина