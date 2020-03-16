В Раде хотят остановить весь общественный транспорт в Украине

Рада хочет остановить общественный транспорт / Открытые источники

Депутаты предлагают остановить весь общественный транспорт в Украине на период карантина. По словам главы комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Михаила Радуцкого, транспорт могут перевести на работу "по часам".

"Мы сегодня на группе вместе с представителями всех фракций и групп решили инициировать на заседании во вторник (17 марта, - ред.) постановление по увеличению карантинных мероприятий. Рестораны, кафе, салоны красоты, спортивные клубы. Мы считаем, что общественный транспорт нужно останавливать и делать его по некоторым часам", - заявил Радуцкий.

Кроме того, он указал, что остановлено должно быт все, что не касается жизнеспособности страны.

Как ранее сообщал Главред, со вторника, 17 марта, в Киеве в связи с карантином закроют места массового скопления людей. В частности с 00:00 максимально ограничат проведение, спортивных, культурных, социально религиозных мероприятий с массовым участием граждан.