СИЗО для Порошенко: эксперт рассказал, чего ждать от нового генпрокурора

Новый генпрокурор Ирина Венедиктова / ГБР

Вероятность того, что Порошенко сядет после назначения нового генпрокурора Ирины Венедиктовой, пока выглядит гипотетической.

Об этом в комментарии Главреду сообщил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Команда Порошенко на ее назначение реагирует нервно. Хуже для них мог быть только Портнов, который достаточно много сделал для того, чтобы у Петра Алексеевича обозначились реальные неприятности. Но вероятность того, что Порошенко сядет пока выглядит гипотетической. Да, делу могут дать ход, но вряд ли он окажется в санатории типа Лукьяновского СИЗО", - допустил эксперт.

Читайте такжеПорошенко не стоит бояться начала посадок - их не будетПо его словам, сейчас Венедиктовой предстоит показать результат.

"У большей части общества на сегодня ярко выражен запрос на наказание "попередников" - тех, кто давно ничего не боится и поставил себя выше закона. Потому теперь, как мне кажется, в русле тех громких судебных дел, которые окажутся на столе у Венедиктовой, ключевую задачу можно обозначить фразой "весна пришла, а посадок нет". То есть ей надо показать результат и, если этот запрос общества не будет удовлетворен, то это ударит по рейтингу Зеленского", - считает Золотарев.

Напомним, во вторник, 17 марта Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором вместо ранее уволенного Руслана Рябошапки.