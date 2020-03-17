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Чумак не захотел работать с Венедиктовой и подал в отставку

17 марта 2020, 11:41

До назначения Венедиктовой Чумак занимал должность и.о. руководителя Офиса генпрокурора.

Виктор Чумак
Виктор Чумак  уходит из органов прокуратуры / УНИАН

Во вторник, 17 марта, Виктор Чумак, который ранее назвал причину отставки Руслана Рябошапки, подал новому генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой заявление на увольнение.

Отметим, до назначения Венедиктовой Чумак занимал должность исполняющего обязанности руководителя Офиса генпрокурора.

Так вот, Чумак в соцсети опубликовал документ, в котором указано, что он просит Венедиктову уволить его не только с должности заместителя генпрокурора, но и из органов прокуратуры.

"Прошу Вас уволить меня с административной должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры", - сказано в заявлении Чумака, которое он выставил на всеобщее обозрение в Фейсбуке.

Отметим, кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора представил президент Украины Владимир Зеленский. Во время своего выступления Венедиктова пообещала "не продавать должности" и не "сливать дела". Она также назвала свои первоочередные задачи - аудит и люстрация прокуроров.

Кроме того, Венедиктова пообещала продолжить реформу прокуратуры, но не так, чтобы ведомство прекратило работу. 

Читайте также"Власть хочет посадить Порошенко": в Раде глотку бешеного Гончаренко затыкали маскойНапомним, во вторник, 17 марта, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, во время которого нардепы проголосовали за назначение на должность Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

За это решение отдали свои голоса 269 народных избранников.

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