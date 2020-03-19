Трагедия в Черкасской области: отец убил троих детей и наложил на себя руки

Мертвых детей нашли в доме под одеялом / Скриншот

В селе Приднепровское Черкасской области отец задушил троих собственных детей - сестер четырех и восьми лет, а также их девятилетнего братика и покончил с собой.

"Старший мальчик третий класс посещал, меньшая девочка второй класс, а младшая детский сад посещала", - рассказали в сельсовете.

Накануне трагедии мать и бабушка ушли на работу на ферму рядом. В доме с детьми остался их отец. Впоследствии бабушка вернулась. Калитка на удивление была закрытой. В доме под одеялом обнаружила внуков, которых было уже не спасти, а отец повесился в сарае.

Семья переехала сюда из соседней Кировоградской области несколько лет назад. Отец любил выпить. За это даже его жена с тещей выгоняли из дома. Соцработники нередко наведывались в дом, говорят, хоть жили бедно, дети были ухожены, пишет ТСН.

"В последнее время они не проживали вместе. Он где-то побыл, потом возвращался, просился, она прощала. Так было несколько последних лет. Дети были веселые, позитивные. Никогда не было насилия ни физического, ни морального", - рассказала специалист по социальной работе Елена Тесейко.

Накануне мужчина снова повернулся и заглянул в сельсовет, чтобы прописать здесь детей, написал согласие, нотариально заверил, что он дал согласие на регистрацию матери и детей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожье рухнувшая скульптура убила 10-летнюю девочку.