Перехід на літній час 2020 – коли й як переводять годинники в Україні

Коли переводять годинники 2020 на літній час / 1zoom.ru

Перехід на літній час 2020 в Україні за традицією пройде в березні. Коли переводять годинники 2020 році й в яку сторону підкручують стрілки, як перехід на літній час впливає на самопочуття та здоров'я українців у цілому – у матеріалі Главреда.

У вихідні, коли переводять годинник – це ніч із 28 на 29 березня – о третій ночі годинник слід підкрутити на годину вперед. Тобто зранку доведеться вставати (тим, хто встає за будильником) на годину раніше.

Більшість гаджетів переводить годинники автоматично.

Нащо переводять стрілки годинника в Україні

Читайте такжеКомендантский час: Аваков объяснил, что будет с УкраинойНайпопулярніша відповідь – щоб заощадити електроенергію. Після переведення годинників людина може працювати довше при природному освітленні, а штучне освітлення таким чином економити.

Хоча при сучасному розвитку ресурсів та методів енергоефективності економія впала майже до нуля: переведення годинника на літній час 2020 дозволить зекономити від 1 до 3% електроенергії.

Тобто переведення годинника вигоду дає майже номінальну.

Переведення годинників є стресом – як врятуватися

За словами медиків, біологічно для українців найбільш підходить постійний зимовий час. Кожного року перехід на літній час в Україні є стресом для населення.

Це негативно впливає на здоров'я людей, адже у людини:

збивається графік,

час відходу до сну порушається,

вранці складно встати.

Все це призводить до дратівливості та стомлюваності, провокує депресії. Ситуацію усугубляє те, що навесні у людини завжди знижений імунітет.

Читайте такжеДиетолог рассказал, почему на завтрак нельзя есть бананыЩоб мінімізувати наслідки, лікарі радять вже за тиждень до переведення годинників (тобто починаючи з цього дня) лягати спати на 15 хвилин раніше – це дозволить вирівняти графік сну. Ще тиждень після переведення стрілок слід поберегти себе, відклавши всі важливі справи та знизивши навантаження (як фізичні, так й емоційні).

Перевести організм на літній час також допоможуть поживний сніданок (омлет з беконом, вівсянка на молоці тощо) і ранкова прогулянка щонайменше протягом 20-30 хвилин.