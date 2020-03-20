Перехід на літній час 2020 – коли й як переводять годинники в Україні

Коли переводять годинник на літній час та чому – з’ясував Главред.
Перехід на літній час 2020 в Україні за традицією пройде в березні. Коли переводять годинники 2020 році й в яку сторону підкручують стрілки, як перехід на літній час впливає на самопочуття та здоров'я українців у цілому – у матеріалі Главреда.
У вихідні, коли переводять годинник – це ніч із 28 на 29 березня – о третій ночі годинник слід підкрутити на годину вперед. Тобто зранку доведеться вставати (тим, хто встає за будильником) на годину раніше.
Більшість гаджетів переводить годинники автоматично.
Нащо переводять стрілки годинника в Україні
Читайте такжеКомендантский час: Аваков объяснил, что будет с УкраинойНайпопулярніша відповідь – щоб заощадити електроенергію. Після переведення годинників людина може працювати довше при природному освітленні, а штучне освітлення таким чином економити.
Хоча при сучасному розвитку ресурсів та методів енергоефективності економія впала майже до нуля: переведення годинника на літній час 2020 дозволить зекономити від 1 до 3% електроенергії.
Тобто переведення годинника вигоду дає майже номінальну.
Переведення годинників є стресом – як врятуватися
За словами медиків, біологічно для українців найбільш підходить постійний зимовий час. Кожного року перехід на літній час в Україні є стресом для населення.
Це негативно впливає на здоров'я людей, адже у людини:
- збивається графік,
- час відходу до сну порушається,
- вранці складно встати.
Все це призводить до дратівливості та стомлюваності, провокує депресії. Ситуацію усугубляє те, що навесні у людини завжди знижений імунітет.
Читайте такжеДиетолог рассказал, почему на завтрак нельзя есть бананыЩоб мінімізувати наслідки, лікарі радять вже за тиждень до переведення годинників (тобто починаючи з цього дня) лягати спати на 15 хвилин раніше – це дозволить вирівняти графік сну. Ще тиждень після переведення стрілок слід поберегти себе, відклавши всі важливі справи та знизивши навантаження (як фізичні, так й емоційні).
Перевести організм на літній час також допоможуть поживний сніданок (омлет з беконом, вівсянка на молоці тощо) і ранкова прогулянка щонайменше протягом 20-30 хвилин.