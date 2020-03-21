"Дам в мордяку, брехло": нардепы устроили склоку с оскорблениями в прямом эфире

Юрий Камельчук / Скриншот

Народный депутат от Батькивщины Иван Крулько и нардеп от Слуги народа Юрий Камельчук сошлись в словесной перепалке в прямом телеэфире.

Конфликт начался с обвинений власти со стороны Крулько в необходимости разобраться с мародерам, вывозившими из Украины медицинские маски.

На вопрос Камельчука, располагает ли он доказательствами, Крулько перешел на обвинения: "Юрий, ваша болтовня и невоспитанность не спасет от того, что рано или поздно придется отвечать".

На что Камельчук возразил: "Я могу рассказать, какими словами вы со мной в парламенте общались и о вас узнают правду. Не так, как вы сейчас тут культурно разговариваете. Поэтому немного с уважением. Если вы врете, то признавайтесь в этом или не говорите".

В свою очередь Крулько ответил: "Вы пытаетесь что-то объяснить неуклюже, как пытались на встрече с шахтерами в Червонограде – они вас выгнали со встречи. Это называется, на воре шапка горит".

Такие обвинения вывели из себя Камельчука: "Вы же не были на той встрече и не видели. Вместо конструктива начинаются обвинения. Потом мне эти люди звонили просили, "Юра, порешай".

При этом Крулько ответил с издевкой: "Юра не будь решалой и рассчитайся в Червонограде за те деньги, которые понабирал у людей. Потому что люди из Червонограда говорят "Торчит деньги". Сидит тут, рот не закрывается... Стыд и позор. Я никогда не опущусь до того уровня, до которого он никогда не поднимется".

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"За такое вообще можно дать в морду... Нормально в мордяку... Закрой свой рот сам. Тебе не стыдно бросаться обвинениями, которые не имеют оснований? Ты врал прямым текстом, ты – натуральное брехло!", - - в сердцах ответил "слуга народа".

После этого Камельчук потребовал извинений и не дождавшись их покинул студию.

Напомним, ранее бывшие народные депутаты Сергей Высоцкий и Евгений Балицкий устроили баталию в прямом телеэфире.