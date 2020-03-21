УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Дам в мордяку, брехло": нардепы устроили склоку с оскорблениями в прямом эфире

21 марта 2020, 10:54

Юрий Камельчук потребовал извинений от Ивана Крулько и не дождавшись их покинул студию.

Юрий Камельчук
Юрий Камельчук / Скриншот

Народный депутат от Батькивщины Иван Крулько и нардеп от Слуги народа Юрий Камельчук сошлись в словесной перепалке в прямом телеэфире.

Конфликт начался с обвинений власти со стороны Крулько в необходимости разобраться с мародерам, вывозившими из Украины медицинские маски.

На вопрос Камельчука, располагает ли он доказательствами, Крулько перешел на обвинения: "Юрий, ваша болтовня и невоспитанность не спасет от того, что рано или поздно придется отвечать".

На что Камельчук возразил: "Я могу рассказать, какими словами вы со мной в парламенте общались и о вас узнают правду. Не так, как вы сейчас тут культурно разговариваете. Поэтому немного с уважением. Если вы врете, то признавайтесь в этом или не говорите".

В свою очередь Крулько ответил: "Вы пытаетесь что-то объяснить неуклюже, как пытались на встрече с шахтерами в Червонограде – они вас выгнали со встречи. Это называется, на воре шапка горит".

Такие обвинения вывели из себя Камельчука: "Вы же не были на той встрече и не видели. Вместо конструктива начинаются обвинения. Потом мне эти люди звонили просили, "Юра, порешай".

При этом Крулько ответил с издевкой: "Юра не будь решалой и рассчитайся в Червонограде за те деньги, которые понабирал у людей. Потому что люди из Червонограда говорят "Торчит деньги". Сидит тут, рот не закрывается... Стыд и позор. Я никогда не опущусь до того уровня, до которого он никогда не поднимется".

Читайте также"Какой глупец, убожество": эксперты устроили склоку в прямом эфире на ТВ

"За такое вообще можно дать в морду... Нормально в мордяку... Закрой свой рот сам. Тебе не стыдно бросаться обвинениями, которые не имеют оснований? Ты врал прямым текстом, ты – натуральное брехло!", - - в сердцах ответил "слуга народа".

После этого Камельчук потребовал извинений и не дождавшись их покинул студию.

Напомним, ранее бывшие народные депутаты Сергей Высоцкий и Евгений Балицкий устроили баталию в прямом телеэфире.

Юрий Камельчук Иван Крулько Слуга народа
Сейчас вы просматриваете новость «"Дам в мордяку, брехло": нардепы устроили склоку с оскорблениями в прямом эфире». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:07
Мандалорец 2 сезон: Розарио Доусон сыграет Асоку Тано из Войн Клонов
10:54
"Дам в мордяку, брехло": нардепы устроили склоку с оскорблениями в прямом эфире Видео
10:45
Из-за коронавируса голодные бунты не за горами мнение
10:31
Умерла известная социолог Ирина Бекешкина
09:48
Подхвативший коронавирус нардеп Шахов сказал, что его мучает Видео
09:45
Львовщина застыла в ожидании: у 44 граждан подозрение на COVID-19 Видео
09:36
Как власть при помощи коронавируса будет "закручивать гайки" мнение
09:17
Смертоносный коронавирус: число жертв-украинцев за границей подскочило Видео
09:03
"Уханьская" зараза взвинтила цены на лимоны в Украине Видео
08:51
Зеленского уже почти съели - аппетитно, безжалостно, не напрягаясь мнение
08:35
"Отгородиться бетонными блоками": Черновцы закрыли из-за коронавируса Видео
08:17
Кровожадный китайский вирус "убил" шокирующее число людей Видео
08:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 марта: влиятельная опора и досадный прокол Видео
07:40
Это - война: эксперт спрогнозировал последствия пандемии коронавируса Видео
07:38
Переполох из-за попа: в Тернопольской области объявили режим чрезвычайной ситуации Видео
07:13
Диетолог рассказала, какая еда поможет в борьбе с коронавирусом
06:52
Все идет к тому, что Зеленский потеряет власть до конца года мнение
06:34
"Вылизал бы": жена Тимати показала мокрую грудь в развратном наряде
06:05
Клевый пирог с вареньем, быстрые рецепты Видео
05:27
Может ли алкоголь убить коронавирус: ученые дали ответ
05:03
"*бать, сиськи, это не грудь": Бузова показала самое сокровенное на развратном фото
04:29
Деньги липнут к рукам: астролог рассказала, кому суждено грести "бабло" лопатой
03:47
Что будет с ЕС и безвизом после пандемии: эксперт дал прогноз
03:01
Ученые рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через секс
02:20
Крымские оккупанты во время пандемии выгнали детей на парады
02:02
Леонид Утёсов – чем певец покорил сердца нескольких поколений Видео
01:39
Принуждал к оргиям: порнозвезда пожаловалась на партнера-порноактера
01:18
Проверяют пять тысяч жителей: на Буковине заболевшая коронавирусом женщина ходила на митинг Видео
00:55
"Система охраны здоровья рухнет": экс-глава Минздрава оценил ситуацию с карантином
00:19
21 марта – какой сегодня праздник: Навруз и Родительская суббота Видео
00:11
В Испании на ТВ порадовались партии украинских масок Видео
20 марта, пятница
23:45
"Это Трампу надо было": пенсионерки из отряда Путина "сожгли" коронавирус Видео
23:23
У Авакова озвучили условие экстренного введения режима ЧП Видео
22:59
Четверо молдаван привезли коронавирус из Украины Видео
22:58
Зеленский забил тревогу и уговорил свою маму отсидеться дома
22:26
Более 600 погибших за сутки: Италия побила рекорд смертности от коронавируса Видео
22:20
Беспощадный коронавирус: в Украине резко увеличилось число заболевших
22:09
В МИД поведали, кто может попасть в ЕС после закрытия границ
21:31
Нардеп Потураев пояснил, как заменят умерших от коронавируса депутатов Видео
21:28
Африка, берегись: "ненасытный" вирус добрался до еще одной страны
20:58
Житель ЖК Паркове місто: в Киеве подозревают четвертый случай коронавируса Видео
20:42
В Италии от коронавируса скончалась третья украинка
20:24
В Steam стартовала бесплатная раздача Tomb Raider и еще четырех игр
20:02
В Бердянске священники борятся с коронавирусом цистернами святой воды Видео
20:00
Перехід на літній час 2020 – коли й як переводять годинники в Україні Видео
19:56
Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Киеве и двух областях
19:33
Украина стала главным покупателем российской свинины
19:31
Готовьте шубы и валенки: синоптики огорчили прогнозом на выходные
19:09
"Прожорливый" коронавирус добрался до Львова: что известно
19:05
Температура при коронавирусе: Комаровский пояснил, чем сбивать жар
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять