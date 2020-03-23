Кабмин готовит список запретов для украинцев на время карантина: что нельзя

Карантин в Украине / Фото: УНИАН

Кабинет министров на время карантина намерен запретить некоторые виды деятельности. По словам замминистра экономики Светланы Панаиотиди, ограничения пока планируются на том же уровне, которые и есть на сегодня.

Чиновница в своем Facebook уточнила, что предлагает перечень по отраслевому принципу товаров, работ и услуг - продолжат работать учреждения здравоохранения, промышленность, связь, рестораны на вынос, банки, сети и т.д.

Так, перечень запрещенных видов деятельности включает в себя:

работа театров, кинотеатров, музеев, других учреждений культуры и развлекательных заведений;

любые массовые мероприятия;

работа спортивных клубов и фитнес-центров

работа предприятий общественного питания, кроме take away.

работа рынков;

работа ТРЦ, кроме розничной торговли;

розничная торговля, кроме разрешенной;

салоны красоты, маникюрные, сауны, массажные и другие подобные заведения.

Как ранее сообщал Главред, в связи с введенным в Украине карантином из-за пандемии коронавируса мошенники пользуются паникой и неразберихой и разрабатывают новые схемы обмана граждан.