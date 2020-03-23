Кабмин готовит список запретов для украинцев на время карантина: что нельзя

Украинцам будут недоступны ряд услуг.
Кабинет министров на время карантина намерен запретить некоторые виды деятельности. По словам замминистра экономики Светланы Панаиотиди, ограничения пока планируются на том же уровне, которые и есть на сегодня.
Чиновница в своем Facebook уточнила, что предлагает перечень по отраслевому принципу товаров, работ и услуг - продолжат работать учреждения здравоохранения, промышленность, связь, рестораны на вынос, банки, сети и т.д.
Так, перечень запрещенных видов деятельности включает в себя:
- работа театров, кинотеатров, музеев, других учреждений культуры и развлекательных заведений;
- любые массовые мероприятия;
- работа спортивных клубов и фитнес-центров
- работа предприятий общественного питания, кроме take away.
- работа рынков;
- работа ТРЦ, кроме розничной торговли;
- розничная торговля, кроме разрешенной;
- салоны красоты, маникюрные, сауны, массажные и другие подобные заведения.
Как ранее сообщал Главред, в связи с введенным в Украине карантином из-за пандемии коронавируса мошенники пользуются паникой и неразберихой и разрабатывают новые схемы обмана граждан.