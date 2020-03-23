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От "вакцин от COVID-19" до дезинфекции: как аферисты наживаются на карантине

23 марта 2020, 14:16

Полиция фиксирует новые виды афер на коронавирусе.

полиция, маска, коронавирус
Полиция фиксирует новые виды афер на коронавирусе / УНИАН

В связи с введенным в Украине карантином из-за пандемии коронавируса мошенники пользуются паникой и неразберихой и разрабатывают новые схемы обмана граждан.

"Откройте, дезинфекция": на Волыни активизировались аферисты

На Волыни полиция предостерегает граждан от мошенников, которые под видом дезинфекции квартир и домов, могут проникать в жилье и совершать преступления.

По данным сектора коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области, ни одна служба области не проводит дезинфекцию внутри жилья граждан.

В полиции предупредили жителей Волыни, что под видом обработки помещений злоумышленники могут попадать в жилье и совершать преступления.

"Полиция просит всех быть осторожными и не открывать двери незнакомцам", - отметили в ведомстве.

Ранее в соцсетях распространялась информация о том, что люди в защитных костюмах ходят по квартирам и домам и предлагают продезинфицировать жилье граждан.

"Проверка" счетчиков: харьковчан одолевают мошенники

В Харькове зафиксированы случаи, когда, пользуясь карантином, жителей города одолевают разного рода мошенники.

Читайте также"Золотые" медуслуги и товары: на украинцах наживаются из-за Covid-19Как рассказали в харьковских Телеграм-каналах, к жителям квартир буквально ломятся люди с какими-то папками или списками.

"Откройте дверь, это по поводу тепло- и энергосбережения". Да так настойчиво, что просто выносили двери. Угрозы вызвать полицию на них не подействовали. В ответ незванные гости стали рассказывать, что за ложный вызов полиции полагается штраф 365 грн", – рассказали очевидцы.

"Вакцины" и "аптечки против коронавируса": жулики орудуют в Сети

Аферисты предлагают через интернет заказать набор лекарств "Стоп-коронавирус". Мошенники утверждают, что в такой аптечке есть все, что необходимо для лечения и профилактики коронавируса. Аптечка доступна для заказа и отправки в любой момент. На массовые заказы скидка.

Кроме того, мошенники также "разработали" собственную вакцину от коронавируса. Как сообщается, прививка от COVID-19 обойдется украинцам от 2500 гривен. В описании товара указано, что разработано данное противоядие в Израиле лучшими специалистами своего дела.

"Доставка товаров" и "замена документов": под угрозой – пенсионеры

Мошенники, пользуясь карантином в Украине, под видом сотрудников Пенсионного фонда обманывают пожилых людей. Так, якобы заведующая Пенсионного фонда звонит пенсионерам и сообщает, что срочно всем нужно поменять старое пенсионное удостоверение на электронное. Ходить никуда не нужно, а придут две сотрудницы, заберут старое удостоверение и через 5 дней принесут новое, но все имеющиеся дома деньги, нужно срочно положить на карточку. Приехавшие люди забирают деньги, удостоверение и уезжают.

Читайте такжеУкраинцев ждет скачок цен из-за коронавируса и падения гривны: что подорожаетКроме того, Под видом волонтеров аферисты обходят одиноких пенсионеров и предлагают помощь в покупке продуктов или лекарств. Забирают деньги и пропадают.

"Проверка клиентов": махинаторы чистят банковские карточки

В Нацполиции уже фиксируют случаи мошенничества с карточными счетами киевлян и интернет-покупками дефицитных средств индивидуальной защиты в интернете.

Людям звонят на личные мобильные телефоны и представившись сотрудниками отдела безопасности Приватбанка и Укргазбанка под предлогом проверки данных клиентов, чтобы за время карантина "не насчитывались штрафные санкции за просрочку оплаты потребительских кредитов" выспрашивали конфиденциальные данные о карточном счете. В последствии со счета одного из потерпевших выкрали более 11 тысяч гривен, второго - около 10 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове аферисты пытаются "впарить" вакцину от коронавируса.

коронавирус карантин в Украине полиция мошенники аферист новости Украины
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