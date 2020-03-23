Нардепы заявили об отставке Емца: в Минздраве ответили

Илья Емец / moz.gov.ua

Один из украинских министров уйдет в понедельник, 23 марта, в отставку. По словам народного депутата от парламентской фракции Слуга народа Александра Дубинского, без руководителя останется министерство здравоохранения

При этом в Facebook нардеп не назвал причины такого решения Ильи Емца. В то же время он пообещал рассказать в видеообращении на YouTube.

В свою очередь, такую же информацию сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко. По его словам, причиной отставки стало то, что Емец не смог наладить работу министерства.

"И в условиях эпидемии не может подготовить реальный план противодействию вирусу. Поэтому, было принято решение об отставке. Сейчас идут финальные согласования", - говорится в сообщении.

В то же время, спикер Минздрава Артем Дехтяренко в комментарии РБК-Украина опроверг данную информацию и заверил, что министерство продолжает работать в усиленном режиме.

"Министерство и министр отвечают только за свои действия. Мы продолжаем работать в усиленном режиме 24/7, как и делали это ранее, ничего не меняется", - заявил Дехтяренко.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Труша председателем Тернопольской областной государственной администрации.