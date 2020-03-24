В Слуге народа прокомментировали раскол из-за Минских соглашений

Нардеп из фракции Слуга народа Александр Качура / УНИАН

Нардеп из фракции Слуги народа Александр Качура уверяет, что тезисы о расколе в ней или "восстании" депутатов не соответствуют действительности.

Такой комментарий он дал для журналистов Радио Свобода. По словам Качуры, фракция остается верной президенту Владимиру Зеленскому, споров о программе Слуги народа нет, а расхождения имеются лишь в отдельных вопросах.

По его словам, часть депутатов резко прореагировали на документ об изменениях в процессе Минских переговоров только потому, что узнали о нем раньше, чем состоялась встреча с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Слили в интернет на несколько дней раньше запланированной встречи. Это вызвало шквал эмоций со стороны отдельных наших народных депутатов из-за того, что это стало для них неожиданностью. Поэтому и сложилась ситуация, что обращение опубликовали", - заявил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что официальные Киев активно работает над внесением изменений в Минские соглашения, поскольку документ исчерпал себя, а некоторые его пункты реализовать в принципе невозможно.