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"Капитуляция в условиях пандемии": Бессмертный жестко прошелся по минскому "документу Ермака"

15 марта 2020, 10:42

Роман Бессмертный считает, что по факту консультативный совет с представителями ОРДЛО вряд ли создадут.

Бессмертный
Роман Бессмертный раскритиковал подписанный в Минске документ / Фото Facebook Романа Бессмертного

Экс-представитель Украины в ТКГ в Минске Роман Бессмертный, который ранее назвал первую страну в списке Владимира Путина для атаки, жестко раскритиковал главу Офиса президента Андрея Ермака за подписание в Минске документа о создании "консультативного совета" с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". 

По его словам, Ермак совершил "роковую ошибку".

"Я услышал слова Ермака на брифинге – он же не понимает, что он сделал, что они предоставили субъектность боевикам ОРДЛО. Но, что бы он не говорил журналистам на брифинге, Russia today – это завтра по миру раструбят так, что он никогда уже из этого не отмоется", – сказал Бессмертный в интервью изданию Буквы.

При этом дипломат считает, что президент Владимир Зеленский должен был бы понимать важность информационной борьбы, но вместо этого украинская власть "повелась" на попытки России зафиксировать статус ОРДЛО как субъекта переговоров.

"Мне казалось, что Зеленский, как человек, который благодаря информационной составляющей стал президентом, должен понимать, насколько важна информационная борьба – что ни организационный, ни технический фактор не доминируют, а именно информационный. А тут такой ляп, мне просто хочется придумать для вас заголовок: "Подписание капитуляции в условиях пандемии", – заявил Бессмертный.

По его словам, документ,  подписанный в Минске - "это точно не результат работы ТКГ или подгрупп минского формата".

"Вас не удивляет, что этот документ всплыл как раз после того,  как Медведчук слетал в Москву, а Сивохо хотел представить свою платформу примирения. Мне кажется все это по плану, разработанному в Кремле", - отметил Бессмертный.

Он также добавил, что по факту сам совет в результате вряд ли создадут – "это лишь информационная история".

Напомним, Трехсторонняя контактная группа, заседание которой состоялось в Минске 11 марта, договорилась о создании органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Решение трехсторонней контактной группы об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. В обществе эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы.

"Владимир Зеленский, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит Россию из войны на Донбассе. Официальный Киев начнет прямые переговоры с террористами: с одной стороны - 10 представителей Киева, с другой - 10 представителей Донецка/Луганска. Остальные члены Минска по одному голосу. Это сценарий Приднестровья, который тоже подписывал Козак. Повторили с Украиной. Молдова в итоге осталась с позором и без территорий. Господин президент Зеленский! Вас и Ермака за это будуть судить. Это государственная измена. История вам этого не простит. "Запомните этот твит", - написал журналист Петр Шуклинов.

Позже руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что консультативный совет в ТКГ, в состав которого войдут представители ОРДЛО, будет выполнять исключительно совещательные функции. Тем временем 56 народных депутатов фракции Слуга народа подписали открытое обращение против прямых переговоров с ОРДЛО, на которые согласился глава Офиса Президента Андрей Ермак в Минске.

Роман Бессмертный Андрей Ермак ОРДЛО ТКГ новости Украины
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