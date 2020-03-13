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"Капитуляция и госизмена": соцсети "взорвались" из-за новых договоренностей по Донбассу

13 марта 2020, 16:12

В соцсетях активно обсуждают решение о создании "консультативного совета" с представителями ОРДЛО.

Боевик, ДНР, Восток,флаг, Украина
Боевики на Донбассе

Информация о том, что в Минске решением Трехсторонней контактной группы был учрежден "консультативный совет" по Донбассу с участием представителей ОРДЛО на равных с украинской стороной, произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Согласно тексту документа, опубликованного СМИ, критерии и порядок назначения членов Совета будут самостоятельно определяться Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, Российской Федерацией, Германией, Францией и ОБСЕ. 

В соцсетях активно обсуждают решение о создании "консультативного совета":

"Владимир Зеленский, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит Россию из войны на Донбассе. Официальный Киев начнет прямые переговоры с террористами: с одной стороны - 10 представителей Киева, с другой - 10 представителей Донецка/Луганска. Остальные члены Минска по одному голосу. Это сценарий Приднестровья, который тоже подписывал Козак. Повторили с Украиной. Молдова в итоге осталась с позором и без территорий. Господин президент Зеленский! Вас и Ермака за это будуть судить. Это государственная измена. История вам этого не простит. "Запомните этот твит", - пишет журналист Петр Шуклинов.

"Следователь СБУ, который сегодня откроет уголовное дело по статье 111 "Государственная измена" против представителей Украины в Трехсторонней контактной группе войдет в историю Войны за независимость. Надеюсь, такие смелые люди в СБУ найдутся.

Подписав соглашение в Минске о создании Консультативного совета с представителями "отдельных районов Украины", Леонид Кучма прямо нарушил Конституцию и закон Украины "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", а именно:

"Стаття 3. Державна політика із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях базується на Конституції та законах України, міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, принципах і нормах міжнародного права.

Стаття 6. Основними напрямами захисту прав і свобод цивільного населення на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях є:

2) вжиття заходів для звільнення Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації всіх незаконно затриманих, утримуваних громадян України;

Стаття 7. Російська Федерація як держава-окупант відповідно до IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року несе відповідальність за порушення захисту прав цивільного населення.

Факт остаточного виведення та повної відсутності всіх збройних формувань Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у порядку, визначеному цим Законом, встановлюється Міністром оборони України та Міністром внутрішніх справ України шляхом спільного подання Президентові України, який виключно на цій підставі приймає відповідне рішення.

Стаття 13. 3. Цей Закон діє без шкоди для невіддільного суверенного права України на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаного державного кордону".

Необходим определить весь круг лиц, которые были причастны к этому предательскому сговору в Минске - все они должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул журналист Юрий Бутусов.

"Мінські зустрічі - це шлях до капітуляції? У мінську 11 березня відбулось засідання Тристоронньої контактної групи за участі керівника офісу президента України Андрія Єрмака і заступника глави адміністрації президента росії Дмитра Козака. За підсумками стало публічно відомо про наступні домовленості:

1. Про обмін полоненими, що є добре, адже в Україні на них чекають рідні та близькі. Хоча і слід розуміти, що росія використовує обмін полоненими для отримання поступок від України.

2. Такою поступкою і є створення якоїсь Консультативної ради. Хто будуть учасниками цієї ради, якщо представники ОРДЛО, то мова йде про їхню легітимізацію і перетворення росії з агресора на спостерігача чи гаранта. Тобто, у нас за цією логікою внутрішній конфлікт. Чинна влада має усвідомити, зо це призведе до протистояння у середині України. Події на презентації з Сивохо були тільки м'яким варіантом такого протистояння.

3. Розведення сил. На мою думку, ніякого розведення не повинно відбуватись бо насправді влада відводить ЗСУ на території України. І Хіба вже після розведення ситуація на Донбасі покращилась? Навпаки російський агресор активізувався і тисне на владу в Україні, яка реагує на це йдучи на чергові поступки ворогові.

4. Відкриття КПВВ у Золотому, а особливо у Щасті завдає шкоди позиціям ЗСУ.

5. Всі ці домовленості жодним чином не вирішують питання виведення російських окупаційних військ з Донбасу і не наближають встановлення мирного життя у Донецькій та Луганській областях. Хіба це не очевидно для чинної влади в Україні?", - считает политолог Виталий Бала.

"Предлагаю спокойно (насколько, это возможно) и рационально-содержательно обсудить данный документ. Пока я не вижу в нем никакой зрады, и никакой субъектности для ОРДЛО. И это не прямые переговоры с ними. Это либо экспертная площадка при политической подгруппе в ТКГ в Минске. И подобная идея предлагалась, в том числе и мной, еще несколько лет назад. Кстати, попытку такого экспертного диалога Россия заблокировала два года назад в Минске. А сама идея исходила от аналитических центров, связанных с ОБСЕ. Еще один возможный сценарий - с нашей стороны там будут представители Донбасса, в том числе и представители беженцев из ОРДЛО. Это идея, которую Ермак высказывал в Лондоне в начале декабря прошлого года. Такой вариант, на мой взгляд, также приемлем. Но крайне важно, кто там будет с нашей стороны. Так что давайте обсудим возможные сценарии такого совета. Заодно обозначим формы, неприемлемые для нас", - отметил политолог Владимир Фесенко.

"Это госизмена. Теперь война на Донбассе это не военное вторжение России и оккупация части территорий, а "внутренний конфликт". И сделал это Глава ОП Ермак под диктовку Дмитрия Козака из Москвы. Можно резюмировать, что Зеленский санкционировал то, что отбеливает Россию и противоречит всем резолюциям ПАСЕ. Украину сдали.

В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Об этом говорится в решении Трехсторонней контактной группы, заседание которой состоялось в Минске 11 марта. Документы переданы в ZN.UA источником в переговорной группе.

Обозреватель ZN.UA Татьяна Силина так прокомментировала решение ТКГ: "Первое, что бросается в глаза в проекте данного документа, это то, что в т.н. Консультативном совете за стол переговоров или, пардон, "консультаций", на равных правах и в равном статусе усаживают представителей официальной Украины и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Это то, от чего Киев категорически отказывался все шесть лет. И это та ошибка, совершенная в свое время Кишиневом в урегулировании приднестровского конфликта, которую эксперты настоятельно призывали Киев не повторять".

По ее словам, Россия, являющаяся агрессором, с помощью данного формата получает подтверждение своей мантры "настамнет" и усаживается за стол переговоров в качестве "посредника", а не участника конфликта.

"Можно предположить, что наши западные партнеры не станут возражать против подобного формата, т.к. они давно давали понять, что примут любое решение, поддержанное Киевом и Москвой: мол, "главное, чтобы вы договорились между собой". Также неоднократно приходилось слышать, в частности, от французской стороны, что Киеву так или иначе необходимо разговаривать с представителями ОРДЛО, и "лучше говорить, чем не говорить".

Второе, что вызывает недоумение и опасения, это наличие в тексте формулировки о "необходимости всеобъемлющего политическогоурегулирования конфликта", и полное отсутствие хотя бы намека на необходимость немедленного прекращения огня, стойкого режима тишины и обеспечения всех условий безопасности, необходимых для этого самого политического процесса. Хотя вскользь упомянутые в преамбуле проекта решения ТКГ (даже без указания названий и дат этих документов) "другие соглашения, составляющие пакет Минских договоренностей" посвящены именно вопросам прекращения огня и вывода иностранных войск с территории Украины.

Не мытьем так катанием Москва пропихивает реализацию политических пунктов "Минска", по прежнему нарушая все пункты, касающиеся безопасности. Похоже, в нынешней переговорной команде с Банковой она нашла благодатных слушателей и реализаторов своих идей, которые, возможно, рассчитывают на то, что в условиях хайпа вокруг нарастания опасности эпидемии коронавируса "минская зрада" пройдет незамеченной", - пишет обозреватель", - пишет экс-нардеп Борислав Береза.

"Cуперагент Кремля Ермак, подписавший с Сурковым 12 .07. 19 первый протокол капитуляции Украины, подписал 11.03.20 с Козаком второй расширенный документ о присоединении Украины к ОРДЛО. Москва отсалютовала своему герою в тылу врага расстрелом украинцев на Донбассе", - добавил российский политолог Андрей Пионтковский.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины рассказали о результатах очередного заседания ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

ТКГ Донбасс боевики Юрий Бутусов Владимир Фесенко Виталий Бала Андрей Пионтковский Андрей Ермак Дмитрий Козак ОРДЛО
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