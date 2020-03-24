"Закрыть въезд и выезд": Кличко предупредил киевлян об ужесточении карантина

Виталий Кличко / Facebook Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице зафиксирован 28 подтвержденных случаев Covid-19. При этом он указал, что за минувшие сутки коронавирус диагностировали у четверых.

"Количество больных на коронавирус в столице за минувшие сутки увеличилась на четыре человека. Таким образом в столице на сегодняшний день уже 28 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Протестировано в 1297 киевлян. Подавляющее большинство киевлян, что заболели, привезли эту инфекцию из-за рубежа", - заявил Кличко во врем брифинга во вторник, 24 марта.

При этом он указал, что если ситуация начнет ухудшаться, то в Киеве ужесточат меры.

"Сегодня ситуация еще контролируется. Но, если она резко начнет ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как вводить более жесткие меры. Максимально ограничивать передвижения по городу. Закрывать въезды и выезды из столицы. Крайне ограничивать передвижение людей по городу. Все это — возможно", — отметил мэр.

Кроме того, он указал, что украинцы, которые возвращаются домой из-за границы, должны две недели находиться в самоизоляции, а МВД должно усилить контроль.

Как ранее сообщал Главред, заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что самоизоляцию украинцев в связи со вспышкой опасного китайского коронавируса COVID-19 могут начать контролировать с помощью данных мобильных операторов.