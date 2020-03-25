СМИ: Сытник, Рябошапка и Гончарук - самые влиятельные геи Украины

Любопытная информация стала достоянием общественности. В среду, 25 марта, бывший народный депутат Украины Антон Поляков разместил фотографии журнала, из которого следует, что некоторые известные политики Украины – геи.

"На почту в Верховную Раду депутатам разослали вот такой журнал…", - подписал фотографии Поляков в своем телеграм-канале.

Отметим, что на обложке журнала "Публичные люди" - народный депутат, лидер группы Океан Эльзы 44-летний Святослав Вакарчук.

Первое место в списке занял глава Государственной таможенной службы 35-летний Макс Нефедов.

Почетное место №3 занял глава Национального антикоррупционного бюро – 40-летний Артем Сытник.

Попал в этом список и бывший премьер-министр Украины 35-летний Алексей Гончарук – ему авторы этого журнала подарили в списке место №5.

В списке "геи Украины" место под номером 7 получил бывший генеральный прокурор Украины 43-летний Руслан Рябошапка.

45-летний бывший министр экономики Тимофей Милованов тоже попал в список геев – он в нем под номером 8.

Напомним, ранее глава Таможенной службы Максим Нефедов провел интересный вечер на закрытой вечеринке в столичном клубе Queen, который славится дорогими развлечениями для взрослых.

Видео вечеринки опубликовало издание Страна. Очевидцы запечатлели, как Нефедов танцует и обнимает полуобнаженных девушек в эротических масках.