Выяснилось, можно ли делать плановые прививки во время пандемии

В ВОЗ призвали не отказываться от плановых прививок во время эпидемии коронавируса.
В условиях быстрого распространения жуткого китайского коронавируса, Всемирная организация здравоохранения все же не рекомендует останавливать проведение плановой вакцинации.
"Согласно рекомендациям World Health Organization (WHO), любые прерывания рутинной (плановой - в соответствии с национальным календарем прививок) иммунизации, даже на короткий период, приведут к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций или рост количества случаев заболеваний, которые можно предотвратить путем вакцинации", - сообщили в Центре общественного здоровья.
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В ВОЗ отметили, что увеличение количества больных может стать дополнительной нагрузкой на систему здравоохранения страны.
А в Центре общественного здоровья заявили, что в Украине на время карантина не запрещали профилактические прививки.
"В приоритете являются первичные вакцинальные комплексы. В частности, это вакцинация от кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка, особенно для детей первого года жизни", - отметили в ведомстве.
В то же время для вакцинации в период распространения коронавирусной инфекции выработан ряд правил. В частности, медработники должны:
- избегать создания очередей, скопление в комнатах ожидания;
- заранее планировать график консультационных приемов и вакцинации;
- выделить хорошо вентилируемые помещения;
- обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5-2 метров;
- обеспечить соблюдение гигиены рук;
- обеспечить наличие дезинфекторов с содержанием спирта не менее 60%.
Как сообщал Главред, ранее вирусолог и доктор наук Алла Мироненко заявила, что готовность нашей страны к эпидемии коронавируса "не очень хорошая". По ее словам, проблема не только в отсутствии оборудования, но и в недостатке квалифицированных специалистов.
Также Мироненко рассказала, что получить иммунитет от коронавируса COVID-19 можно двумя путями - переболеть и выздороветь или получить вакцину. Однако вакцинацию делать пока нечем.