"Число жертв будет расти": глава Минздрава шокировал заявлением

Илья Емец выступил с заявлением из-за коронавируса / moz.gov.ua

Коронавирус в Украине набирает скорость, поэтому число инфицированных и умерших будет увеличиваться.

С таким тревожным заявлением вечером в среду, 25 марта, выступил министр здравоохранения Илья Емец.

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"Мы фиксируем очаги возгорания эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которая стремительно растет каждый день. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: количество жертв будет расти", - заявил он.

Также Емец сообщил о трех столпах преодину оления инфекции:

Первый - это профилактика, то есть не впустить вирус в страну. Европа и Украина не смогли этого сделать.

Второй - это локализация катастрофы. Это удалось сделать Китаю. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции, что не удается в Европе

Третий столп борьбы - это госпитальный, или этап лечения.

"К сожалению, мы должны констатировать: медицинская система Украины к нему не готова. По многим причинам", - шокировал Емец.

Также он заявил, что "много лет подряд украинскую медицину разрушали и разрушили почти дотла".

"Я настаиваю на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавирусу, в сочетании с другими службами. Мы еще можем снизить количество жертв. Если будем действовать решительно", - сказал профильный министр.

"Несмотря на то, что наша страна уже вступила в усиленную стадию борьбы с коронавирусом, кое-кто намеренно создает препятствия в работе министерства. Преследуя свои личные мотивы, они ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч украинцев. Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим.", - отметил он.

Коронавирус в Украине

Напомним, по состоянию на вечер, 25 марта, число инфицированных жутким коронавирусом в Украине возросло до 136 человек, увеличившись на 23 в течение дня. Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин. По его словам, сейчас новые случаи верифицируют.

"По состоянию на сейчас у нас уже есть информация о 136 случаях, лабораторно подтвержденных", - заявил Кузин.

Также Главред писал, что была зафиксирована пятая смерть от коронавируса - скончалась 76-летняя жительница Сумской области. Она пребывала в реанимации в тяжелом состоянии. Тесты на коронавирус показали положительный результат.