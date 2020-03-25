Пятая смерть от жуткой хвори в Украине - первые подробности

От коронавируса скончалась жительница Сумской области / УНИАН

Украина вновь несет потери на "медицинском фронте" - на этот раз лихая участь не обошла Сумскую область, где была зафиксирована пятая смерть от коронавируса. Скончалась 76-летняя женщина.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин вечером в среду, 25 марта, отметив, что вскоре ожидаются результаты вскрытия.

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Инфицированная проживала в селе Казацкое Конотопского района. Женщина находилась в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пресс-служба Сумской ОГА также подтвердила смерть, однако заявила, что "причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не является основанием установления окончательного диагноза".

Но по словам мэра города, женщине было сделано два теста на COVID-19, оба показали положительный результат.

Коронавирус в Украине

Напомним, по состоянию на вечер, 25 марта, число инфицированных жутким коронавирусом в Украине возросло до 136 человек, увеличившись на 23 в течение дня. Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин. По его словам, сейчас новые случаи верифицируют.

"По состоянию на сейчас у нас уже есть информация о 136 случаях, лабораторно подтвержденных", - заявил Кузин.

Также Главред писал, что вирусолог и доктор наук Алла Мироненко заявила, что готовность нашей страны к эпидемии коронавируса "не очень хорошая". По ее словам, проблема не только в отсутствии оборудования, но и в недостатке квалифицированных специалистов.