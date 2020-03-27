Минздрав создаст спецбригады из врачей: чем будут заниматься

Коронавирус в Украине / УНИАН

Министерство здравоохранения решило минимизировать контакты возможных заболевших коронавирусом. Для достижения этой цели создадут специальные бригады медработников для проведения тестов дома.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, бригада будет отбирать у пациентов образцы для исследований в вирусологической лаборатории

"Следующим распоряжением меня как председателя по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации дано поручение создать всем при центральных районных больницах мобильные бригады из водителя и медработников, чтобы на вызовы семейного врача, экстренной медпомощи, чтобы эта бригада приезжала домой к людям, у которых будет подозрение на коронавирус, для забора образцов на проведение исследований в вирусологической лаборатории", - заявил Ляшко во время брифинга.

При этом он указал, что данная меры уменьшит необходимость посещать больницу для анализа

Как ранее сообщал Главред, большинство пациентов с коронавирусной инфекцией в Украине – это люди в возрасте от 30 до 49 лет.