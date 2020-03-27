В Слуге народа рассказали, есть ли зрада в недавних договоренностях по Донбассу

Нардеп из Слуги народа Александр Качура / УНИАН

Во фракции Слуга народа (политсила президента Владимира Зелеснкого) настаивают, что создание Консультационного совета в ходе Трехсторонней контактной группы в Минске, ни в коей мере измена национальным интересам Украины.

С таким заявлением нардеп от партии Слуга народа Александр Качура, сообщает портал Факты.

"Зрады нет. Консультационный совет будет создан при политической подгруппе. На мой взгляд, это абсолютно нормальная инициатива, но со своими предостережениями", — заявил он.

По мнению Качуры, статус Минска как переговорной площадки не будет ни на йоту меняться - и никакие боевики "Л/ДНР", никакие террористические организации не получат статус полноправных участников переговоров.

Напомним, ранее Александр Качура уверяет, что тезисы о расколе в Слуге народа или "восстании" депутатов не соответствуют действительности. Фракция остается верной президенту Владимиру Зеленскому, а расхождения имеются лишь в отдельных вопросах.