УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Никакой крамолы, никакой "зрады": Резников рассказал, зачем нужен Консультационный совет с ОРДЛО

26 марта 2020, 08:45

Украинцы, проживавшие на оккупированных территориях, имеют право, чтобы их голос был услышан, считает Алексей Резников.

Алексей Резников
Алексей Резников / Фото УНИАН

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, зачем было принято решение создать так называемый Консультационный совет с ОРДЛО при ТКГ в Минске и что на самом деле это значит. 

По его словам, никаких боевиков и их подписей ни на каком документе в Минске не было. Он отметил, что в Минске с первого дня присутствуют Украина, Россия и ОБСЕ.  При этом все заседания  трехсторонней контактной группы происходят в режиме присутствия "приглашенных" - это так называемые омбудсмены двух непризнанных "республик".  Ранее эти переговоры никогда не фиксировались протоколом.

"Впервые (…) произошла встряска в Минске, произошла фиксация договоренностей. И был подписан не документ, не обязательство что-то там исполнять, а протокол, фиксирующий, о чем стороны в четырех подгруппах поговорили и в чем контактная группа в итоге сошлась", - рассказал Резник в интервью изданию Гордон

Вице-премьер заявил, что до проведения выборов на оккупированной территории Украина собирается закончить войну, восстановить суверенитет, вернуть границы, повесить украинские флаги на всех административных зданиях.

"Кто сказал, что украинцы, живущие на подконтрольной территории Украины, выходцы с Донбасса не вправе принимать участие в минском процессе? Очень даже вправе. Они должны сидеть за этим столом и участвовать, обсуждать свою будущую жизнь на своих землях (…)  Все. Никакой крамолы, никакой "зрады". Это демонополизация присутствия в Минске приглашенных из ОРДЛО. Там должны появиться украинцы, проживавшие на этих территориях до 2014 года. Они имеют право, чтобы их голос был услышан", - резюмировал Резников.

Читайте также"Капитуляция в условиях пандемии": Бессмертный жестко прошелся по минскому "документу Ермака"Напомним, Трехсторонняя контактная группа, заседание которой состоялось в Минске 11 марта, договорилась о создании Консультационного совета при ТКГ в Минске . В обществе эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы.

"Владимир Зеленский, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит Россию из войны на Донбассе (...) Это сценарий Приднестровья, который тоже подписывал Козак. Повторили с Украиной", - написал журналист Петр Шуклинов.

Позже руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что консультативный совет в ТКГ, в состав которого войдут представители ОРДЛО, будет выполнять исключительно совещательные функции.

Алексей Резников ОРДЛО Минск боевики новости Украины ТКГ
Сейчас вы просматриваете новость «"Никакой крамолы, никакой "зрады": Резников рассказал, зачем нужен Консультационный совет с ОРДЛО». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:51
"Может дойти до судов Линча": чем Украине грозит продление карантина
08:45
"Никакой крамолы, никакой "зрады": Резников рассказал, зачем нужен Консультационный совет с ОРДЛО
08:20
Аваков назвал условие для слежки за украинцами по телефону
07:45
Назван новый ранний симптом коронавируса: на что обратить внимание
07:38
Украинский Титаник идет на дно. Шлюпки - только для элиты мнение
07:25
Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 марта: любовный сюрприз и улыбка удачи
07:04
Коронавирус в Украине и мире: количество зафиксированных случаев на 26 марта
06:37
Почему Китай не станет торопиться ускорять экономику мнение
06:26
"Роковая богиня": Никитюк показала, что не носит белья на пикантном фото
06:25
Мода 2020: как выбрать модные джинсы, которые стройнят фигуру - фото Фото
06:06
День Александра 2020 – классные поздравления, картинки и гиф
05:54
Ученые развенчали миф о избирательности китайского коронавируса
05:29
Карантин в Украине: экономист дал пугающий прогноз относительно безработицы
05:28
"То, что мы спрятались, нас не спасет": эксперт дала прогноз, когда ждать второго удара COVID-19
05:13
ВОЗ выяснила, сколько людей может заразить один больной коронавирусом
05:02
"Сонный" маникюр - как сделать красивый маникюр в домашних условиях: фото Фото
04:46
В Valve уверены, что для Half-Life: Alyx выйдет мод на игру без VR-шлема
04:33
День Кристины 2020 – открытки красивые и поздравления прикольные
04:06
"Богатство и роскошь": какому знаку Зодиака деньги свалятся на голову
03:40
Психолог рассказал, полезен ли супружеский секс во время карантина
03:20
Полиция накрыла циничный бизнес во время карантина
02:52
Врач рассказала, кто такие "суперносители" COVID-19 и почему их стоит бояться
02:31
Чудо-Женщину перенесли - новая дата выхода фильма
02:03
Складки между ног - Анастасия Волочкова засветилась на интимном фото
02:02
У обласканного критиками приключения Outer Wilds появилась дата выхода в Steam
01:37
Как правильно работать дома на карантине: график от психолога
01:11
Свалит с ног – как помочь себе при магнитных бурях конца марта Видео
00:55
Эксперты рассказали, как бороться со стрессом при помощи секса
00:31
Коронавирус появится в игре Plague Inc Evolved
00:19
26 марта – какой сегодня праздник: Фиолетовый день и День Нацгвардии Видео
25 марта, среда
23:58
"Й*б вашу мать, вешать главврача": в Сети шокированы состоянием районной больницы на Закарпатье Фото Видео
23:56
Не только старики: ученые назвали новую группу риска коронавируса
23:28
"Или оставайтесь за границей": Аваков дал украинцам два дня Видео
23:16
"Число жертв будет расти": глава Минздрава шокировал заявлением Видео
22:49
Над Черным морем потерпел крушение российский Су-27
22:21
Перехід на літній час 2020 – коли й як переводять годинники в Україні Видео
22:20
Церкви оцепят патрули: Зеленский анонсировал празднование Пасхи дома
22:19
Пятая смерть от жуткой хвори в Украине - первые подробности
22:15
Порнозвезда-француженка показала шикарное тело на пикантных фото Фото
22:02
Очень странные дела 4 сезон переносятся - когда выйдет сериал
21:55
Противовирусный напиток: какая ягода повышает иммунитет
21:24
Дивовижні привітання з Днем ангела Христини – проза, вірші, листівки
21:11
В Украине вновь возросло число зараженных коронавирусом
21:04
Журналисты сообщили о подготовке VIP-палат в больницах: Кличко дал объяснение Видео
21:03
Лев Лещенко попал в реанимацию - в каком состоянии певец
20:44
Стоит ли паниковать: Шмыгаль назвал особенности режима чрезвычайной ситуации
20:28
Звезду Marvel обвинили во вранье о заражении коронавирусом
20:20
Мода 2020 – в моде большие квадратные солнцезащитные очки: фото Фото
20:09
Непобедимый коронавирус: Аваков припугнул принудительной госпитализацией
20:01
No Hugs No Kisses - Mozgi представили песню про коронавирус в Украине Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять