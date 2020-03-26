"Никакой крамолы, никакой "зрады": Резников рассказал, зачем нужен Консультационный совет с ОРДЛО

Алексей Резников / Фото УНИАН

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, зачем было принято решение создать так называемый Консультационный совет с ОРДЛО при ТКГ в Минске и что на самом деле это значит.

По его словам, никаких боевиков и их подписей ни на каком документе в Минске не было. Он отметил, что в Минске с первого дня присутствуют Украина, Россия и ОБСЕ. При этом все заседания трехсторонней контактной группы происходят в режиме присутствия "приглашенных" - это так называемые омбудсмены двух непризнанных "республик". Ранее эти переговоры никогда не фиксировались протоколом.

"Впервые (…) произошла встряска в Минске, произошла фиксация договоренностей. И был подписан не документ, не обязательство что-то там исполнять, а протокол, фиксирующий, о чем стороны в четырех подгруппах поговорили и в чем контактная группа в итоге сошлась", - рассказал Резник в интервью изданию Гордон.

Вице-премьер заявил, что до проведения выборов на оккупированной территории Украина собирается закончить войну, восстановить суверенитет, вернуть границы, повесить украинские флаги на всех административных зданиях.

"Кто сказал, что украинцы, живущие на подконтрольной территории Украины, выходцы с Донбасса не вправе принимать участие в минском процессе? Очень даже вправе. Они должны сидеть за этим столом и участвовать, обсуждать свою будущую жизнь на своих землях (…) Все. Никакой крамолы, никакой "зрады". Это демонополизация присутствия в Минске приглашенных из ОРДЛО. Там должны появиться украинцы, проживавшие на этих территориях до 2014 года. Они имеют право, чтобы их голос был услышан", - резюмировал Резников.

Читайте также"Капитуляция в условиях пандемии": Бессмертный жестко прошелся по минскому "документу Ермака"Напомним, Трехсторонняя контактная группа, заседание которой состоялось в Минске 11 марта, договорилась о создании Консультационного совета при ТКГ в Минске . В обществе эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы.

"Владимир Зеленский, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит Россию из войны на Донбассе (...) Это сценарий Приднестровья, который тоже подписывал Козак. Повторили с Украиной", - написал журналист Петр Шуклинов.

Позже руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что консультативный совет в ТКГ, в состав которого войдут представители ОРДЛО, будет выполнять исключительно совещательные функции.