Консультационный совет по Донбассу: в Слуге народа прояснили ситуацию

Александр Мережко / Фото РБК-Украина

Глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко прокомментировал информацию о создании Консультационного совета при ТКГ в Минске, которая на прошлой неделе вызвала широкий резонанс в обществе.

"Никаких прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО не было, нет и не будет. И никакого статуса наблюдателя РФ не получит", - сказал Мережко в интервью РБК-Украина.

По его словам, переговоры по сути есть между Украиной и Россией, так же как и состояние войны между Украиной и Россией.

"Войны, причиной которой стала вооруженная агрессия России против Украины", - добавил Мережко.

Также он опроверг протест ряда "слуг народа" после подписания документа в Минске.

"Никаких серьезных протестов не было. Была встреча с Ермаком (главой Офиса президента Андреем Ермаком, – ред.), на которой мы смогли получить компетентные и исчерпывающие ответы на все вопросы", - заявил глава парламентского комитета по внешней политике.

Читайте также"Капитуляция в условиях пандемии": Бессмертный жестко прошелся по минскому "документу Ермака"

Напомним, Трехсторонняя контактная группа, заседание которой состоялось в Минске 11 марта, договорилась о создании органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В обществе эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы.

"Владимир Зеленский, судя по всему, согласился, что в Украине гражданская война. Ермак прямо выводит Россию из войны на Донбассе (...) Это сценарий Приднестровья, который тоже подписывал Козак. Повторили с Украиной", - написал журналист Петр Шуклинов.

Позже руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что консультативный совет в ТКГ, в состав которого войдут представители ОРДЛО, будет выполнять исключительно совещательные функции.

Тем временем 56 народных депутатов фракции Слуга народа подписали открытое обращение против прямых переговоров с ОРДЛО.