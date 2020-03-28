Границу закрыли, но не совсем: в МИД объяснили, как можно попасть в Украину

В МИД рассказали, как вернуться в Украину / Госпогранслужба

Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина в 00:00 27 марта закроет границы из-за пандемии китайского коронавируса. При этом спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что границу Украины можно пересечь автомобилями или в пешком.

По состоянию на 28 марта из Германии, Австрии, Чехии можно вернуться в Украину транзитным коридором через Австрию и Венгрию.

"Транзит из Германии разрешен по трассе А1 Мюнхен Зальцбург. Он работает с 17:00 до 01:00. Движение по территории Австрии возможно только через трассу А1, которая открыта с 17:00 до 01:00. Пересекать чешско-австрийскую границу нужно с полным баком бензина и проехать территорию Австрии транзитом без остановок до границы с Венгрией. В Венгрию можно въехать через пункт пропуска Никелсдорф-Хедьешхалом. На территории Венгрии коридор работает с 21:00 до 5:00. Въезд в Украину через пункт пропуска Чоп-Захонь", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел в Telegram-канале

Кроме того, можно добраться из Беларуси, Российской Федерации, Молдовы, Словакии, Румынии и Польши через ряд контрольно-пропускных пунктов. При этом из Литвы и Латвии транзит возможен только через Беларусь, а из Сербии - через Румынию.

Как ранее сообщал Главред, 27 марта украинскую границу на въезд и выезд в общей сложности пересекли почти 49 тысяч человек, из которых более 37,3 тысячи украинцев, вернувшиеся из-за границы