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"Мародерство во время бедствия": в Сети оценили запрет шашлыков во время карантина

29 марта 2020, 17:37

Карантин — это не отпуск с шашлыками, подчеркнул Петр Пантелеев.

шашлыки
В Киеве будут штрафовать нарушающих карантин / Главред

Киевские власти заявили о намерении применять штрафные санкции против лиц, нарушающих карантин.

Как подчеркнул заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, это касается граждан, которые решат устроить пикник с шашлыками во время карантина.

"До сих пор не все осознают значение слова карантин и ответственность. Карантин — это не каникулы и не отпуск с шашлыками. За его сознательное несоблюдение — штраф", — написал он в Facebook.

Он подчеркнул, что за нарушение санитарных мероприятий полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44−3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях. Это штраф — от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум — 17 гривен).

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Отметим, что не все пользователи в Сети одобрили решение киевских властей:

"Статья 64. Конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений", "Тобто інспекція підійде до натовпу, дізнається чи є хто з самоізоляції, якщо нема, то" ааа, ну ладно, сидіть далі"?", "Имбицил обыкновенный. Вид: распространённый", "Конечно "лучше" сидеть в 4 стенах в панельном доме и гнобить себя короновирумом)))) Здоровый образ жизни никто не отменял", "Петр Пантелеев! А оштрафовать ваших работников за то,что во время карантина забирают машины эвакуаторами,собирая тем самым очереди людей, готовых забрать свои автомобили,вы не должны? Что за мародерство во время бедствия людей?!!! Кто вы после этого?", "Логика агонь!? В лес на воздух нельзя мы все умрем! а в магаз куда ходит весь район можно.Где не стерелизуют ручки корзинок и тележек,где продавцы консультанты маски сдвигают с носа, им так удобнее, где ваши продукты перелапали все кому не лень（На заводе,потом водитель,потом грузчик,потом мерчик или прод.консультант）.А на касе тетя без перчаток с кассы даст вам денюжку ,где не только следы короновируса можно найти, а и еще ооочень много чего интересного.И вот это все вы несете домой.Не с леса,не с парка,а с обычного магазина. Ну да вы конечно обработали руки,...ключи,телефон,партмоны или карточку приватбанка,обувь...", - пишут попльзователи в Сети.

Отметим, что на вопрос о том, что если семья из нескольких человек устроила пикник, является ли это нарушением, Пантелеев ответил, что такая ситуация говорит об их безответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что при въезде в Киев уже функционируют блокпосты, при этом будет выборочное измерение температуры.

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