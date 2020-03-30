Забрали паспорт и отпустили: появились новые подробности об обсервации в "Казацком"

Обсервация в отеле "Казацкий" / facebook/Александр Гончаров

Одна из украинок, которая должна была находиться на обсервации в отеле "Казацкий", уехала домой вместе с ребенком. Перед тем, как ее отпустить у женщины забрали паспорт.

"Женщине с ребенком позволили уехать из отеля на такси, предварительно забрали у нее паспорт. Пришлось дать ей свою куртку, так как на улице была температура +3", – сообщил журналист Александр Гончаров в Facebook.

Кроме того, он сообщил, что к эвакуированным с Бали украинцам приходят неравнодушные граждане, которые приносят одежду, памперсы и еду. При этом у одного из украинцев подтвердили ОРВИ и сделали тест на коронавирус.

Напомним, некоторые украинцы, которые 30 марта прилетели в Киев из Дохи и должны были отправиться на обязательную обсервацию, сбежали из автобуса после того, как их привезли к столичному отелю.

Как ранее сообщал Главред, в понедельник, 30 марта, украинцы, прибывшие на двух лайнерах из Дохи (Катара) в аэропорт Борисполь, отказываются их покидать и отправляться на принудительную обсервацию. Некоторые украинцы объявили голодовку в связи с тем, что им не нравятся условия проживания и коммуникация властей.