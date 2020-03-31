Лечение по тарифам, новые пенсии и карантин – что ждать с 1 апреля 2020

Медреформа в Украине 2020, карантин и пенсии - что меняется с 1 апреля / Фото из открытых источников

Финансирование больниц в Украине урезается – медицинская реформа с 1 апреля 2020 набирает обороты. И это в разгар пандемии коронавируса. В то же время карантин из-за коронавируса тоже заканчивается в апреле.

Что изменится в Украине с 1 апреля 2020 года и продолжит меняться в течение месяца — читайте в материале Главреда.

Медицинская реформа в Украине 2020 – что меняется с 1 апреля

Второй этап медреформы стартует с 1 апреля. К примеру, начинает действовать Программа медицинских гарантий: роды должны стать бесплатными – но с сюрпризом. Подробнее читайте в нашем материале "Роды будут проходить в машине": эксперт шокировал новшествами медреформы с 1 апреля.

Читайте также1 апреля – какой сегодня праздник: с Днем смеха и Днем коньяка"Лечить безоплатно по тарифам, которые обозначены, будут только тех пациентов, которые зарегистрированы в e-Health... а там на сегодняшний день не зарегистрировано порядка 20% и больше пациентов. Представьте себе, что скорая помощь привозит человека с политравмой в стационар, и окажется, что этот человек в e-Health не числится или вообще не гражданин Украины. Тогда он обслуживается платно или никак", – рассказал замглавы Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый в комментарии Главреду.

Электронный больничный также заработает с 1 апреля: украинцы смогут оформить больничный онлайн.

Карантин в Украине

Карантин пока продлили – но закончится он должен 24 апреля. До этой даты ограничена работа учреждений общепита (кафе и рестораны либо не работают, либо работают лишь на доставку на дом), ТРЦ и других развлекательных заведений.

Пенсии и тарифы с 1 апреля 2020

Те, у кого пенсия не достигает 5 тыс. грн, получат одноразовую доплату в 1 тыс. грн. Ее также выплатят лицам с инвалидностью (включая детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства) и социальным пенсионерам.

Также на период карантина украинцам пообещали дополнительную компенсацию расходов на оплату коммуналки – в среднем 300 грн для каждой семьи. Ее смогут получить около 3 млн домохозяйств.

Бонусы и премии обещают также медикам, которые заняты в борьбе против коронавируса.

Онлайн-уроки для школьников

Всеукраинская школа онлайн стартует с 6 апреля. Учиться онлайн украинские школьники смогут на Facebook и Youtube, каждое утро уроки будут транслировать телеканалы. Детальнее читайте в нашем материале Онлайн-уроки для школьников: расписание и где смотреть.

Курс доллара в Украине

Читайте такжеПрогноз магнитных бурь на апрель 2020 года – точные даты и сила ударовПо прогнозам экспертов, курс доллара в Украине в апреле 2020 рискует достичь психологической отметки в 30 грн/$.

Укрпочта и Новая почта – доставка в апреле

Новая почта со 2 апреля начинает доставлять лекарства в рамках сотрудничества с Аптекой 9-1-1 – в отделение, курьерской бесконтактной доставкой и к почтомату по Киеву.

Тысяча отделений Укрпочты с 1 апреля ускоряет международную почтовую доставку EMS. Из-за карантина заказать услугу можно дома, вызвав курьера в любом областном центре страны.

Служба в армии

На срочную службу в армию с 1 апреля планируют призывать офицеров запаса. Несмотря на то, что приказы еще не оформлены, плановая работа ведется.

Пасха дома

Украинцы праздновать Пасху в Украине в 2020 году будут онлайн – без походов в церковь и с богослужениями по телевизору и на YouTube.