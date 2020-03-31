УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Лечение по тарифам, новые пенсии и карантин – что ждать с 1 апреля 2020

31 марта 2020, 19:59

Что изменится в медицине в 2020 году, кому добавят к пенсии в Украине с 1 апреля 2020 и какие еще изменения добавит нам коронавирус – в материале Главреда.

Медреформа в Украине 2020, карантин и пенсии - что меняется с 1 апреля
Медреформа в Украине 2020, карантин и пенсии - что меняется с 1 апреля / Фото из открытых источников

Финансирование больниц в Украине урезается – медицинская реформа с 1 апреля 2020 набирает обороты. И это в разгар пандемии коронавируса. В то же время карантин из-за коронавируса тоже заканчивается в апреле.

Что изменится в Украине с 1 апреля 2020 года и продолжит меняться в течение месяца — читайте в материале Главреда.

Медицинская реформа в Украине 2020 – что меняется с 1 апреля

Второй этап медреформы стартует с 1 апреля. К примеру, начинает действовать Программа медицинских гарантий: роды должны стать бесплатными – но с сюрпризом. Подробнее читайте в нашем материале "Роды будут проходить в машине": эксперт шокировал новшествами медреформы с 1 апреля.

Читайте также1 апреля – какой сегодня праздник: с Днем смеха и Днем коньяка"Лечить безоплатно по тарифам, которые обозначены, будут только тех пациентов, которые зарегистрированы в e-Health... а там на сегодняшний день не зарегистрировано порядка 20% и больше пациентов. Представьте себе, что скорая помощь привозит человека с политравмой в стационар, и окажется, что этот человек в e-Health не числится или вообще не гражданин Украины. Тогда он обслуживается платно или никак", – рассказал замглавы Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый в комментарии Главреду.

Электронный больничный также заработает с 1 апреля: украинцы смогут оформить больничный онлайн.

Карантин в Украине

Карантин пока продлили – но закончится он должен 24 апреля. До этой даты ограничена работа учреждений общепита (кафе и рестораны либо не работают, либо работают лишь на доставку на дом), ТРЦ и других развлекательных заведений.

Пенсии и тарифы с 1 апреля 2020

Те, у кого пенсия не достигает 5 тыс. грн, получат одноразовую доплату в 1 тыс. грн. Ее также выплатят лицам с инвалидностью (включая детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства) и социальным пенсионерам.

Также на период карантина украинцам пообещали дополнительную компенсацию расходов на оплату коммуналки – в среднем 300 грн для каждой семьи. Ее смогут получить около 3 млн домохозяйств.

Бонусы и премии обещают также медикам, которые заняты в борьбе против коронавируса.

Онлайн-уроки для школьников

Всеукраинская школа онлайн стартует с 6 апреля. Учиться онлайн украинские школьники смогут на Facebook и Youtube, каждое утро уроки будут транслировать телеканалы. Детальнее читайте в нашем материале Онлайн-уроки для школьников: расписание и где смотреть.

Курс доллара в Украине

Читайте такжеПрогноз магнитных бурь на апрель 2020 года – точные даты и сила ударовПо прогнозам экспертов, курс доллара в Украине в апреле 2020 рискует достичь психологической отметки в 30 грн/$.

Укрпочта и Новая почта – доставка в апреле

Новая почта со 2 апреля начинает доставлять лекарства в рамках сотрудничества с Аптекой 9-1-1 – в отделение, курьерской бесконтактной доставкой и к почтомату по Киеву.

Тысяча отделений Укрпочты с 1 апреля ускоряет международную почтовую доставку EMS. Из-за карантина заказать услугу можно дома, вызвав курьера в любом областном центре страны.

Служба в армии

На срочную службу в армию с 1 апреля планируют призывать офицеров запаса. Несмотря на то, что приказы еще не оформлены, плановая работа ведется.

Пасха дома

Украинцы  праздновать Пасху в Украине в 2020 году будут онлайн – без походов в церковь и с богослужениями по телевизору и на YouTube.

Сейчас вы просматриваете новость «Лечение по тарифам, новые пенсии и карантин – что ждать с 1 апреля 2020». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:00
"Отремонтировать" волосы - лучшие 4 маски для волос в домашних условиях
20:50
"Легко объегорить": какому знаку Зодиака в апреле быть очень осторожным с деньгами Видео
20:44
Ненасытный Ковид-19 изменил свои вкусы: в зоне риска уже не старики Видео
20:43
В Румынии на границе с Украиной произошла вспышка коронавируса
19:59
Лечение по тарифам, новые пенсии и карантин – что ждать с 1 апреля 2020 Видео
19:56
В Луцке горсовет установил жесткие правила для магазинов
19:50
Руководство Disney пожертвовало зарплатами из-за коронавируса
19:50
Будет жарко: летний маникюр 2020 удивит всех - фото Фото
19:48
Специалисты рассказали, как создать резервную копию данных со смартфона
19:38
Трагически погиб бывший нардеп – СМИ
19:32
Онлайн-уроки для школьников: расписание и где смотреть
19:26
Как заедать стресс на карантине и не толстеть: секреты, которые спасут
19:25
Полтавский губернатор посоветовал землякам думать о крематории
19:19
БЦЖ при коронавирусе: спасает ли прививка от туберкулеза людей с Covid-19
19:10
Какие фильмы и сериалы смотрят на карантине
18:55
Комаровский сказал, когда закончится карантин в Украине Видео
18:21
В Сети пошли слухи, что Pornhub платит за домашнее порно на карантине из-за коронавируса
18:06
Минздрав разрешил открыть рынки: озвучены условия
18:06
Диетолог сказала, кому соя вредна
18:05
Все симптомы кровожадной уханьской заразы и когда бежать к врачу Видео
17:47
Ubisoft бесплатно раздает замечательную игру Rayman Legends
17:44
Коронавирус чуть не оставил анимешников без хентай-видео
17:34
Как не подхватить вирус из Китая: Комаровский все разложил по полочкам Видео
17:34
Подкрался незаметно: коронавирус подцепил "ручкавшийся" с Путиным медик Видео
17:25
В Украине больным коронавирусом разрешили выходить в аптеки и магазины
17:00
Денег осталось на месяц: карантин лишает украинцев работы – опрос
16:55
Полное прохождение Call of Duty: Modern Warfare 2 уже слили в сеть
16:46
СМИ рассказали, как медикам будут доплачивать за борьбу с коронавирусом
16:45
Ничто не происходит дважды 2 сезон: график выхода и как смотреть серии Видео
16:32
Встреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: Ермак назвал условия "свидания" Видео
16:24
Від пацанки до панянки 4 сезон 7 выпуск - кто ушел Видео
16:08
Смерть в доме Кожары: в деле наметился неожиданный поворот Видео
15:52
Ермак ответил на обвинения Лероса по скандальным пленкам
15:47
Стаканы на стол: нарколог рассказал, чем чреват запой во время карантина
15:30
Новый глава Минздрава поспешил отвесить комплимент медреформе Супрун
15:25
"Коронавирус не возьмет": Комаровский раскрыл, что "спасет от всего" Видео
15:05
Коронавирус стал "убивать" меньше, чем ожидалось: новое исследование ученых Видео
15:00
Слух: Apple покажет бюджетный iPhone 9 уже совсем скоро
14:50
Потепление до +19 градусов: синоптик обнадежила украинцев прогнозом
14:50
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 апреля: поджог сердца, заслуженный плод и перерождение Видео
14:49
Бесплатные поездки для медиков: УНИКА присоединилась к инициативе Bolt новости компании
14:46
"Не оставили выбора": Оксана Самойлова подает на развод
14:24
Лещенко в инфекционке снова проверяют на коронавирус
14:24
Носить или не носить – в ВОЗ поставили жирную точку в вопросе ношения масок Видео
14:19
Новая игра по вселенной Resident Evil может сильно разозлить многих фанатов
14:02
В штабе ООС рассказали, кого пропустят в "Л/ДНР" на время карантина
13:56
"Надежды нет": вирусолог объяснил, почему коронавирус не победить
13:42
Ученые сделали обнадеживающее открытие об уханьской заразе Видео
13:42
Как оплатить коммунальные услуги через Приват24 – инструкция
13:22
Евровидение 2020: когда смотреть онлайн концерты участников Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять