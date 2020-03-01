В 1 апреля офицеры запаса отправятся на службу в армию

Офицеров запаса будут призывать на учения / УНИАН

На срочную службу в армию с 1 апреля планируют призывать офицеров запаса, несмотря на то, что приказы еще не оформлены, плановая работа ведется.

"Речь идет об офицерах запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военной службы, но закончили кафедры военной подготовки, получили воинское звание офицерского состава и находятся в запасе. Для этой категории военных в соответствии с Законом О воинской обязанности и военной службе предусмотрена военная служба по призыву для лиц офицерского состава. Решение о призыве ежегодно принимает руководство ВС Украины. О том, что офицеров запаса будут призывать 1 апреля, как сообщили некоторые СМИ, я не уверен. Потому что сроки призыва, объемы, военно-учетные специальности определяют приказы Министра обороны Украины и начальника Генерального штаба. Пока ни одного приказа не выдано, и не определены сроки, когда их призывать, но начальная организационно-плановая работа в военкоматах с этой категорией военнослужащих уже идет. Собирают послужные карточки, уточняют картотеки, количество этих офицеров", - сообщил изданию АрмияInform начальник отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Сергей Волков.

Уточняется, что организация работы возложена на военкоматы, в которых офицеры находятся на учете. По месту жительства офицеры получат повестку, они должны явиться и пройти медосмотр. Офицеры должны отвечать условиям для прохождения службы по состоянию здоровья и не иметь отсрочек.

"Затем в военкоматах проведут аттестационные комиссии, и после этого офицеров могут призвать на военную службу — на 18 месяцев. Призывают путем зачисления слушателями курсов переподготовки и повышения квалификации военных вузов. Три месяца дано на подготовку по военно-учетной специальности. И потом — назначение для прохождения военной службы в, как правило, не боевых частях ВСУ", — подчеркнул полковник Сергей Волков.

По словам представителя ВСУ, офицеров не будут привлекать к участию в ООС. По желанию они могут заключить контракт для прохождения воинской службы и лишь тогда могут быть привлечены в зону конфликта на Донбассе. Если они отказываются от контракта, то после окончания 18-месячного срока службы их освобождают установленным порядком в запас.

Напомним, бойцы ВСУ, несущие службу в зоне Операции Объединенных сил провели на побережье Азовского моря очередные масштабные маневры — тактические учения "Попутный ветер".