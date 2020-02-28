"Народ не готов": боец ООС высказался о возвращении Донбасса

Война на Донбассе / sud.ua

Оккупированные территории Донбасса невозможно вернуть силовым путем. По словам участника Операции объединенных сил Сергея Дорошенко, данный сценарий не реалистичен из-за российских войск.

"Пока там стоят российские войска, пока армейские корпуса находятся под командованием России, никакого силового возвращения быть не может", – объяснил боец в комментарии Обозревателю.

При этом он указал, что местные жители еще не готовы вернуться в Украину.

"Существуют определенные соотношения между наступающими и обороняющимися и еще множество условий… Сейчас сам народ не готов, чтобы такие действия были проведены", – отметил Дорошенко.

Кроме того, он считает, что обострение ситуации на Донбассе имеет под собой политические мотивы.

"Мне кажется, они (Россия, – ред.) поняли, что президент (Украины, – ред.) в вопросах войны недостаточно стойкий. И мне кажется, им нужны все эти наши жертвы, чтобы он (Владимир Зеленский, – ред.) был более сговорчивым", – предположил военный.

Также он заявил, что боевики ОРДЛО продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе.

Как ранее сообщал Главред, сопредседатель ИО Правое дело Дмитрий Снегирев отметил, что в Украине "хорватский сценарий" не получится повторить при тех условиях, что есть сейчас.