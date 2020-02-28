"Народ не готов": боец ООС высказался о возвращении Донбасса

Сергей Дорошенко отметил, что вернуть оккупированные территории силовым путем не получится.
Оккупированные территории Донбасса невозможно вернуть силовым путем. По словам участника Операции объединенных сил Сергея Дорошенко, данный сценарий не реалистичен из-за российских войск.
"Пока там стоят российские войска, пока армейские корпуса находятся под командованием России, никакого силового возвращения быть не может", – объяснил боец в комментарии Обозревателю.
При этом он указал, что местные жители еще не готовы вернуться в Украину.
"Существуют определенные соотношения между наступающими и обороняющимися и еще множество условий… Сейчас сам народ не готов, чтобы такие действия были проведены", – отметил Дорошенко.
Кроме того, он считает, что обострение ситуации на Донбассе имеет под собой политические мотивы.
"Мне кажется, они (Россия, – ред.) поняли, что президент (Украины, – ред.) в вопросах войны недостаточно стойкий. И мне кажется, им нужны все эти наши жертвы, чтобы он (Владимир Зеленский, – ред.) был более сговорчивым", – предположил военный.
Также он заявил, что боевики ОРДЛО продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе.
Как ранее сообщал Главред, сопредседатель ИО Правое дело Дмитрий Снегирев отметил, что в Украине "хорватский сценарий" не получится повторить при тех условиях, что есть сейчас.