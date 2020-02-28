ВСУ провели яркие маневры близ зоны ООС: опубликованы фото

Маневры ВСУ / Штаб ООС

Бойцы ВСУ, несущие службу в зоне Операции Объединенных сил провели на побережье Азовского моря очередные масштабные маневры — тактические учения "Попутный ветер".

"Целью учений, что, собственно, и является основной задачей тактической группы „Мариуполь", было недопущение высадки основных и отражение атаки передовых сил десанта противника и уничтожение их во время отхода", — написали на странице штаба ООС в Facebook.

В учениях участвовали малые бронированные артиллерийские катера ВМС, корабли морской охраны Госпогранслужбы, а также механизированные, танковые, артиллерийские, зенитно-ракетные и специальные подразделения и т.д.

В частности, в обстановке, приближенной к боевой, были задействованы 25 единиц различных артиллерийских систем, включая реактивные системы залпового огня, вертолеты, штурмовики и истребители.

Напомним, ранее бойцы ВСУ провели крупные ракетные учения с использованием комплекса Точка-У. До этого зрелищные учения с инструкторско-методическими занятиями провели украинские танкисты.